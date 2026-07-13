Tamil Nadu Politics: तमिळनाडूत मोठ्या राजकीय घडामोडींची चर्चा; अण्णा द्रमुकचे १० आमदार ‘टीव्हीके’च्या संपर्कात, १५ ऑगस्टपूर्वी पक्षांतराची शक्यता

चेन्नई : अण्णा द्रमुकचे दहा आमदार सत्ताधारी ‘टीव्हीके’च्या संपर्कात असून, ते १५ ऑगस्टपूर्वी पक्षांतर करतील, अशी चर्चा तमिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या पक्षांतरामुळे ‘टीव्हीके’ बहुमताचा आकडा पूर्ण करेल आणि सत्तेवरील पकड पूर्ण मजबूत होईल, असे मानले जात आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.तमिळनाडूमध्ये एप्रिलमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अभिनेता विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ने पदार्पणातच १०७ जागा मिळविल्या होत्या. तमिळनाडू विधानसभेचे संख्याबळ २३४ असून, ११८ हा बहुमताचा आकडा आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी ‘टीव्हीके’ला काँग्रेससह छोट्या पक्षांची मदत घ्यावी लागली होती. सभागृहातील विश्वासदर्शक ठरावावेळी अण्णा द्रमुकच्या २५ आमदारांनी पक्षादेश धुडकावत विजय यांच्या बाजूने मतदान केले होते. .आतापर्यंत चार आमदारांनी राजीनामे दिले असून, अन्य आमदारही ‘टीव्हीके’च्या संपर्कात असल्याचे सांगण्यात येते. विजय यांच्यासह त्यांच्या पक्षातील अनेक नेते या आमदारांच्या संपर्कात आहेत. विजय यांनी या मोहिमेला ‘ऑपरेशन एल’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही मोहीम आता निर्णायक टप्प्यावर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोटनिवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी मिळावी, हीच या आमदारांची प्रमुख अट आहे. तसेच, काही वरिष्ठ नेत्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचे आश्वासन देण्यात आले आहे..१५ ऑगस्टचा मुहूर्त?अण्णा द्रमुकच्या १० आमदारांच्या पक्षप्रवेशासाठी १५ ऑगस्टचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला असून, त्यापूर्वीच या आमदारांचे राजीनामे दिले जातील, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, याच कालावधीत निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो, त्या दृष्टीने हे आमदार राजीनामे देतील आणि पोटनिवडणुकीच्या तयारीला लागतील, असे मानले जात आहे..संभाव्य राजकीय चित्रबहुमत हाती आल्यामुळे ‘टीव्हीके’चे राजकीय अस्तित्व मजबूत होणार.अण्णा द्रमुकची ताकद कमी झाल्यामुळे, सत्तेविरोधातील भावना आणि प्रसिद्धी मिळविताना अण्णा द्रमुकला मर्यादा येतील.प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून द्रमुकचे स्थान ठसठशीत होईल.अण्णा द्रमुकची ताकद क्षीण झाल्यानंतर विरोधी पक्षांची पोकळी निर्माण झाली, तर ती भरून काढण्यासाठी भाजप प्रयत्न करू शकतो..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.धर्म संघटनेच्या कक्षेबाहेर : अण्णामलाईधर्म हा आपल्या संघटनेच्या कक्षेबाहेर असेल, असे तमिळनाडूतील ‘वुई द लीडर्स’ चळवळीचे प्रमुख के. अण्णामलाई यांनी रविवारी स्पष्ट केले. अण्णामलाई भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष असून, विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी भाजपमधून बाहेर पडत ही नवी चळवळ स्थापन केली आहे. या चळवळीची पुढील वाटचाल त्यांनी आता स्पष्ट केली असून, यातून एखाद्या राजकीय पक्षाची निर्मितीही होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. पोल्लची येथे झालेल्या अमली पदार्थविरोधी कार्यक्रमात ते म्हणाले, ‘‘तमिळनाडूला आघाडीचे राज्य करण्यावर आपल्या राजकारणाचे लक्ष असेल. धर्म आपल्या कक्षेबाहेर असेल आणि दायित्व हीच आपली ओळख असेल. योग्य वेळी या चळवळीचे रुपांतर राजकीय पक्षामध्ये होईल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.