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Tamil Nadu Politics: तमिळनाडूत मोठ्या राजकीय घडामोडींची चर्चा; अण्णा द्रमुकचे १० आमदार ‘टीव्हीके’च्या संपर्कात, १५ ऑगस्टपूर्वी पक्षांतराची शक्यता

TVK aims for Assembly majority in Tamil Nadu: अण्णा द्रमुक फुटीच्या उंबरठ्यावर; विजय यांच्या ‘ऑपरेशन एल’मुळे टीव्हीकेला बहुमताचा मार्ग मोकळा, १५ ऑगस्टला आमदारांच्या पक्षप्रवेशाची चर्चा
Vijay's TVK Eyes Majority as 10 AIADMK Legislators May Switch Sides

Vijay's TVK Eyes Majority as 10 AIADMK Legislators May Switch Sides

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चेन्नई : अण्णा द्रमुकचे दहा आमदार सत्ताधारी ‘टीव्हीके’च्या संपर्कात असून, ते १५ ऑगस्टपूर्वी पक्षांतर करतील, अशी चर्चा तमिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या पक्षांतरामुळे ‘टीव्हीके’ बहुमताचा आकडा पूर्ण करेल आणि सत्तेवरील पकड पूर्ण मजबूत होईल, असे मानले जात आहे.

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