विजय MGR बनले तर...? तामिळनाडूत सत्तेसाठी सुरू मोठा राजकीय गेम, AIADMK अन् DMK मध्ये संभाव्य युती, भाजपचीही एंट्री

तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेचा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला आहे. कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्तास्थापनेला अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात गेल्या पाच दशकांत अभूतपूर्व घडामोडी घडत आहेत. कट्टर प्रतिस्पर्धी पक्ष असलेले डीएमके आणि एआयएडीएमके यांच्यात संभाव्य युती होण्याची चर्चा जोरात आहे. अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी ही युती होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यात भाजपदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..स्टॅलिन गटाला विजय यांच्या उदयाची भीतीएनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, डीएमकेच्या उदयनिधी स्टॅलिन गटाला विजय यांच्या उदयाची भीती वाटत आहे. हा उदय माजी मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) यांच्या काळाची आठवण करून देतो. एमजीआर यांनी आपल्या जीवनकाळात डीएमकेला सत्तेची चव कधीच चाखू दिली नव्हती. त्याचबरोबर, जयललिता यांच्या निधनानंतर सलग चार निवडणुका हरलेल्या एआयएडीएमके पक्षाला आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी ही युती आवश्यक वाटत आहे.या प्रस्तावित आघाडीमागे भाजपचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे सूत्र सांगतात. काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. सध्या फक्त काँग्रेसने आपल्या पाच आमदारांसह विजय यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. युतीच्या सूत्रानुसार, ए. पलानीस्वामी (ईपीएस) यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात येईल, तर डीएमके बाहेरून पाठिंबा देईल. मात्र, डीएमकेचे अध्यक्ष एम.के. स्टॅलिन आणि वरिष्ठ नेते या असामान्य प्रयोगाबाबत साशंक आहेत. अशा असंतुलित आघाडीमुळे पक्षातील कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण होऊ शकते, अशी त्यांची चिंता आहे..विजय सरकार स्थापन करणार की राष्ट्रपती राजवट? राज्यपालांच्या एका निर्णयाकडे देशाचं लक्ष, आतापर्यंत अशा परिस्थितीत काय घडलं?.तर १०८ आमदार राजीनामा देतीलया चर्चा समोर येताच टीव्हीके पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. डीएमके आणि एआयएडीएमके युतीने सरकार स्थापनेचा दावा केल्यास टीव्हीकेचे सर्व १०८ आमदार सामूहिक राजीनामा देतील, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. जनतेच्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरवून मोठा आंदोलन उभारण्याची ही रणनीती असल्याचे दिसते.आकडेवारी काय सांगते?तामिळनाडू विधानसभेत सरकार स्थापनेसाठी ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. या निवडणुकीत टीव्हीकेने सर्वाधिक १०८ जागा जिंकल्या आहेत. डीएमके आघाडीकडे एकूण ७४ आमदार आहेत, ज्यात डीएमकेचे ५९, काँग्रेसचे ५ आणि इतर १० आमदारांचा समावेश आहे. एआयएडीएमके आघाडीकडे ५३ जागा आहेत, तर इतर काही पक्षांकडे ६ जागा आहेत. स्पष्ट बहुमत नसल्याने परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे..राज्यपालांची भूमिका काय?विजय यांचा पक्ष सर्वात मोठा असूनही राज्यपाल आर. व्ही. अर्लेकर यांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले नाही. ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे दाखवण्याची मागणी केली आहे. अनेक पक्षांनी या भूमिकेची टीका केली असून, बहुमत सभागृहात सिद्ध करावे, अशी मागणी केली आहे. सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ १० मे रोजी संपुष्टात येत असल्याने घटनात्मक संकट अधिक गडद होत आहे..या योजनेसाठी डाव्या पक्ष आणि व्हीसीके (विदुथलाई चिरुथैगल काची) यांची संमती आवश्यक आहे. विजय यांनी यापूर्वीच या पक्षांशी संपर्क साधला आहे, मात्र ते सध्या 'थांबा आणि पहा' अशी भूमिका घेत आहेत.तामिळनाडूतील ही राजकीय घडामोड केवळ सत्तासंघर्ष नसून, भावी राजकारणाच्या दिशेवर परिणाम करणारी ठरू शकते. विजय यांच्या उदयाने निर्माण झालेली नवी समीकरणे आणि पारंपरिक पक्षांची युतीची धडपड यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.