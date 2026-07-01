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विजयला रोखण्यासाठी स्टालिन यांचा होता 'भाजप'वाला प्लॅन, 'शत्रू'सोबत हातमिळवणीची दिलेली ऑफर; मोठ्या नेत्याच्या दाव्यानं खळबळ

Thalapathy Vijay: तामिळनाडूत सर्वात मोठा ठरल्यानंतर टीव्हीकेच्या थलापती विजय यांची बहुमतासाठी आकडे जुळवताना दमछाक झाली होती. दरम्यान, त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी डीएमकेसह विरोधकांनी हालचाली केल्या होत्या अशी माहिती समोर येतेय.
Thalapathy Vijay

Thalapathy Vijay

esakal

सूरज यादव
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Tamil Nadu Politics: तामिळनाडुत सत्ताधारी टीव्हीके सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या आययूएमएलच्या प्राध्यापक खादर मोहिदीन यांनी आता धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, डीएमके अध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी विजयला सत्ता स्थापन करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न केला नाही हा दावा फेटाळून लावला आहे. विजयला रोखण्यासाठी हालचाली झाल्या पण त्यात यश आलं नाही असं मोहिदीन यांनी म्हटलं.

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