विजयला रोखण्यासाठी स्टालिन यांचा होता 'भाजप'वाला प्लॅन, 'शत्रू'सोबत हातमिळवणीची दिलेली ऑफर; मोठ्या नेत्याच्या दाव्यानं खळबळ

Tamil Nadu Politics: तामिळनाडुत सत्ताधारी टीव्हीके सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या आययूएमएलच्या प्राध्यापक खादर मोहिदीन यांनी आता धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, डीएमके अध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी विजयला सत्ता स्थापन करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न केला नाही हा दावा फेटाळून लावला आहे. विजयला रोखण्यासाठी हालचाली झाल्या पण त्यात यश आलं नाही असं मोहिदीन यांनी म्हटलं..डीएमकेचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या एआयडीएमकेचे सचिव एडप्पादी यांनी पलानीस्वामींना मुख्यमंत्री बनवण्याचा प्रयत्न नव्हता हा दावाही मोहिदीन यांनी फेटाळून लावला आहे. आययूएमएलने डीएमकेच्या नेतृत्त्वाखाली आघाडी करत विधानसभा निवडणूक लढली होती. मात्र विजय यांच्या टीव्हीकेला सर्वाधिक जागा मिळताच आययूएमएलने टीव्हीकेला पाठिंबा दिला. त्यानंतर ते सरकारमध्येही सहभागी झाले..मध्यरात्री ट्रकला धडकल्यानंतर पेटली बस, ७ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू; २२ जण जखमी.एका टीव्ही चॅनेलशी बोलताना मोहिदीन यांनी सांगितलं की, टीव्हीकेचे नेते सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा मागत होते तेव्हा स्टालनि यांची भेट घेतली होती. त्याच्या एक दिवस आधी स्टालिन यांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करावं असं म्हटलं होतं. त्यावेळी पुढची रणनिती विचारली असता डीएमके, ईपीएसला मुख्यमंत्रीपद देऊन सत्तास्थापनेसाठी एआयडीएमकेसोबत हातमिळवणीची चर्चा सुरू असल्याचं स्टालिन म्हणाल्याचा दावा मोहिदीन यांनी केलाय..स्टालिन यांनी केलेल्या दाव्यावर सुरुवातीला विश्वास नव्हता. त्यामुळे श्री अबू बकर यांना विचारलं होतं की स्टालिन असं काय बोलत आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा स्टालिन यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी व्हिसीकेच्या अध्यक्षांना मुख्यमंत्री करण्याच्या प्रस्तावाबाबत माहिती दिली असाही खलभलझनक दावा मोहिदीन यांनी केलाय.भाजप आणि एआयडीएमके यांची युती असल्यानं जर एआयडीएमकेसोबत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली झाल्या असत्या तर अप्रत्यक्ष भाजपच्या हाती सत्ता दिल्यासारखं होतं, त्याला आपण परवानगी कशी देऊ शकतो असा प्रश्नही आपण अबू बकर यांना विचारला होता असंही मोहिदीन यांनी सांगितलं..डीएमकेने आतापर्यंत एआयडीएमकेसोबत मिळून सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केल्याचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचं म्हटलंय. तर अन्नाद्रमुकच्या बड्या नेत्यांनी टीव्हीकेच्या विजय यांना सत्ता स्थापनेपासून दूर ठेवण्यासाठी डीएमके, एआयडीएमके, व्हिसीके यांनी प्रयत्न केल्याचं म्हटलंय. पण यात यश आलं नाही असा दावा मोहिदीन यांनी केल्यानं आता खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, इतर सहकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.