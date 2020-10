आणखी एका राज्यात मोफत कोरोना लशीची घोषणा 

चेन्नई : बिहार निवडणुकीत आज, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली. त्यावर विरोधकांकडून चौफेर टीका होत आहे. त्याचवेळी आता दक्षिणेतील एका राज्याने मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली. अजून कोरोनाची शाश्वत लस तयार झाल्याची घोषणा झालेली नाही. तरीही लशीच्या वाटपाच्या घोषणा सुरू झाल्या आहेत.

देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण होते आणि आताही आहेत. दिल्लीतही मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली. दक्षिण भारतात तमीळनाडूमध्येही कोरोनाचा उद्रेक झाला होता. सध्या कोरोनाची लाट थोडी आटोक्यात आली असली तरी, कोरोनाची लस देण्यासाठीची यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकारकडून सुरू झाले आहे. दरम्यान, तमीळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पळनीस्वामी यांनी आज, राज्यात कोरोनाची लस मोफत देण्याची घोषणा केली. एकदा कोरोनाची लस तयार झाली की, ती राज्यातील नागरिकांना मोफत देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री पळनीस्वामी यांनी म्हटलंय.

Once #COVID19 vaccine is ready, it will be provided to all people of the state free of cost, announces Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami (File photo) pic.twitter.com/INOtW2Z44u

— ANI (@ANI) October 22, 2020