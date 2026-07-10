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Tamil Nadu Reservation Case : मुख्यमंत्री विजय इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आरक्षण देण्याच्या बाजूने, तामिळनाडू सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव

Religious Conversion Quota : हा वाद थुथुकुडीतील समीर अहमद एन यांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जावरून सुरू झाला. सरकारने आदेशात धर्मांतरितांना मागासर्वीय (Muslim) वर्गात समाविष्ट करण्याची तरतूद केली होती. आता या प्रकरणावर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
Tamil Nadu CM Vijay Thalapathy

Tamil Nadu CM Vijay Thalapathy

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Tamil Nadu CM Vijay Thalapathy: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपथी यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ देण्याच्या बाजूने समर्थन दर्शवले आहे. त्यांची ही भूमिका तामिळनाडू सरकारच्या त्या निर्णयाशी सुसंगत आहे, ज्याद्वारे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 'विशेष रजा याचिका' दाखल केली आहे. ही याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, इस्लाम धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती 'मागासवर्गीय मुस्लिम'असल्याचा दावा करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारने २०२४ मध्ये काढलेला आदेश घटनाबाह्य ठरवला होता.

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