Tamil Nadu Reservation Case : मुख्यमंत्री विजय इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आरक्षण देण्याच्या बाजूने, तामिळनाडू सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव

Tamil Nadu CM Vijay Thalapathy: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपथी यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ देण्याच्या बाजूने समर्थन दर्शवले आहे. त्यांची ही भूमिका तामिळनाडू सरकारच्या त्या निर्णयाशी सुसंगत आहे, ज्याद्वारे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 'विशेष रजा याचिका' दाखल केली आहे. ही याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, इस्लाम धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती 'मागासवर्गीय मुस्लिम'असल्याचा दावा करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारने २०२४ मध्ये काढलेला आदेश घटनाबाह्य ठरवला होता..तामिळनाडू सरकारच्या एका सचिवाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या अपीलात मूळ याचिकाकर्ता (समीर अहमद एन), जिल्हाधिकारी, महसूल विभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना प्रतिवादी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. या प्रतिवादींनी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच 'कॅव्हेट' (caveat) दाखल केले आहे. .संपूर्ण प्रकरण काय आहे?हा कायदेशीर वाद थुथुकुडी जिल्ह्यातील एका रहिवाशाने २०२२ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेतून निर्माण झाला. हिंदू पालकांच्या पोटी जन्मलेल्या या व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि 'समीर अहमद एन' हे नाव धारण केले. २०१५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या एका प्रमाणपत्राद्वारे त्यांच्या इस्लाम धर्मांतराची पुष्टी झाली होती. .त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने 'मुस्लिम लेब्बाई' (Muslim Lebbai) समुदायाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कयत्तार (Kayattar) येथील तहसीलदारांकडे अर्ज केला; आपण या उप-जातीचे रीतिरिवाज पाळतो, असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, तहसीलदारांनी हा अर्ज फेटाळून लावला आणि या निर्णयाला नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. .सरकारचा २०२४ मधील आदेश काय होता?हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच, तामिळनाडू सरकारने २०२४ मध्ये एक आदेश जारी केला. त्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, जर मागासवर्गीय ), अति-मागासवर्गीय , विमुक्त जमाती (Denotified Tribes) किंवा अनुसूचित जाती यांमधील एखाद्या व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारला, तर आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना 'मागासवर्गीय (मुस्लिम)' — म्हणजेच BC (Muslim) — या श्रेणीत वर्गीकृत केले जावे..धर्मांतर केल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा हक्क मिळत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला.मद्रास उच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणीमद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि संबंधित आदेश फेटाळून लावला. एका महत्त्वपूर्ण निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी हिंदू व्यक्ती इस्लाम धर्म स्वीकारते, तेव्हा ती व्यक्ती आपल्या पूर्वीच्या हिंदू जाती किंवा उप-जातीशी संबंधित लाभ पुढे चालू ठेवू शकत नाही. इस्लाममधील एखाद्या व्यक्तीचा दर्जा हा धर्मांतरापूर्वीच्या जातीवरून ठरवला जात नाही. ठाम भूमिका घेत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "ख्रिश्चन धर्मप्रसारक आणि इस्लामिक धर्मोपदेशक यांनी सातत्याने असा दावा केला आहे की, हिंदू धर्माच्या विपरीत त्यांच्या धर्मांमध्ये सामाजिक समानता आहे." . न्यायालयाने पुढे म्हटले, "धर्मांतराला चालना देण्यासाठी अशी भूमिका घेतल्यानंतर, आता इस्लाममध्येही जाती-श्रेणीव्यवस्था अस्तित्वात असल्याचा दावा करणे हे पूर्णपणे कपटपूर्ण आहे. आमच्या मते, काही पंथांचे 'मागास' आणि इतरांचे 'प्रगत' असे वर्गीकरण करणे हे कुराणच्या शिकवणुकीशी विसंगत आहे. इस्लामला अशी समतावादी समाजव्यवस्था निर्माण करायची आहे जिथे ईश्वराच्या नजरेत सर्वजण समान असतील आणि कोणतीही सामाजिक श्रेणीव्यवस्था नसेल." .उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. धर्मांतरित मुस्लिमांना 'मागास वर्ग' प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास पात्र असावे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय आता अंतिम निर्णय देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.