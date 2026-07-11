शाळा शिक्षणासाठी, राजकारणासाठी नाहीत! शाळेत मुख्यमंत्री विजय यांचा कार्यक्रम दाखवण्याऱ्या मुख्यध्यापकावर कारवाई, नेमकं काय घडलं?

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या पक्षाच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण शाळेत दाखवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची दखल घेत शाळेचे मुख्यध्यापक एस. मल्लिगा यांच्यावर कारवाई करत त्यांना निलंबित केले आहे. ही घटना पंचायत युनियन माध्यमिक शाळेत घडली..व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये शालेय गणवेशातील विद्यार्थी वर्गातील प्रोजेक्टरवर मुख्यमंत्री विजय यांचे भाषण पाहताना दिसत आहेत. वर्गाच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना राजकीय कार्यक्रम दाखवल्याने या प्रकरणावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री राज मोहन यांनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले..Panchgani Pinewood School: पाचगणीतील पाईनवुड इंटरनॅशनल स्कूलची मान्यता धोक्यात; शिक्षण विभागाची मोठी कारवाई, मान्यता रद्दीची शिफारस...या चौकशीत हे प्रक्षेपण मुख्याध्यापिकेने स्वतःच्या निर्णयाने आयोजित केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, आणखी एका शाळेतही असाच प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली असून त्या प्रकरणाचीही चौकशी सुरू शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. "शाळांमध्ये अशा प्रकारचे राजकीय कार्यक्रम दाखवणे योग्य नाही," असे शिक्षणमंत्री राज मोहन यांनी स्पष्ट केले आहे..Satana RTE Ghotala: सटाणा-बागलाणमध्ये आरटीई प्रवेश घोटाळा? जिओ-टॅगिंग फेरफार, अपात्रांना लाभ.जिल्हा प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशात मुख्याध्यापिकेवर गंभीर निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर आणि शिक्षण विभागाच्या ९ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पुढील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे निलंबन कायम राहणार आहे..या सर्व घडामोडीनंतर शिक्षणमंत्री राज मोहन यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सरकारी शाळा या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आहेत, कोणत्याही राजकीय प्रचारासाठी नाहीत. अधिकृत शासकीय कार्यक्रमांशिवाय कोणतेही राजकीय, वाढदिवस किंवा खासगी कार्यक्रम शाळांच्या परिसरात होणार नाहीत. तसेच, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना किंवा खासगी संस्थांच्या सदस्यांना विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.