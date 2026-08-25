Tamil Nadu TET Exemption : शिक्षकांना मोठा दिलासा! TET मधून सुटका होणार? विजय सरकारचा मोठा निर्णय

तामिळनाडूतील शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात TET मधून पूर्ण आणि कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी तमिळनाडू विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांचा अनुभव आणि सेवाकाळ लक्षात घेऊन त्यांना पुन्हा पात्रता परीक्षा देण्याची सक्ती करू नये, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. .तमिळनाडूचे शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील शासकीय प्रस्ताव मांडला. २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार आणि पात्रता निकषांनुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET परीक्षेतून कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, अशी मागणी प्रस्तावातून करण्यात आली आहे. .ही सूट देण्यासाठी ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९’ अर्थात RTE Act मधील कलम २३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करावी, तसेच राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) याबाबत स्पष्ट अधिसूचना किंवा परिपत्रक जारी करावे, अशी विनंती केंद्राकडे करण्यात आली आहे. .१५ ते २० वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांचा मुद्दाराज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अनेक शिक्षकांनी १५ ते २० वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली आहे. काही शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशा शिक्षकांना आता TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घातल्यास त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवर आणि उदरनिर्वाहावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या दीर्घ अनुभवाचा विचार करून TET मधून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. .दरम्यान, डीएमकेचे व्हीप ई. व्ही. वेलू यांनी केंद्र सरकारने नवीन कायदा करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. विद्यमान कायद्यात बदल करण्याऐवजी स्वतंत्र नवीन कायदा करण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर TETची अटसुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर तमिळनाडूमधील मोठ्या संख्येने कार्यरत शिक्षकांसमोर TET उत्तीर्ण होण्याचे आव्हान निर्माण झाले..त्यानंतर २९ मे २०२६ रोजी पुनर्विचार याचिकेवरील आदेशात कार्यरत शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत TET उत्तीर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारने आता दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांना कायमस्वरूपी सूट देण्यासाठी केंद्राकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे..मात्र, या प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षकांनाही TETमधून आपोआप सूट मिळणार आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही. तमिळनाडू विधानसभेचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली मागणी आहे; त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित केंद्रीय कायदे व नियमांमध्ये बदल आवश्यक असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.