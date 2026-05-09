Vijay Thalapathy: तिढा सुटला! विजय थलापती उद्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार; कसा असेल फॉर्म्युला?

Tamilnadu Politics: तामिळनाडूतील सत्तास्थापनेचा तिढा अखेर सुटला असून विजय थालापती उद्या रविवारी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. दुपारी ३ वाजून १५ मिनिटांनी त्यांचा शपथविधी होईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे. केवळ दोन आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे अडकलेली सत्तेची गाडी आता पुढे सरकली आहे..व्हीसीकेने टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्याने तामिळनाडूमध्ये थलापती विजय यांचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. व्हीसीकेने सरकारमधील आपल्या वाट्यामध्ये उपमुख्यमंत्रिपद आणि प्रमुख मंत्रालयांची मागणी केली होती. व्हीसीकेला पक्षप्रमुख थोल थिरुमावलवन यांना उपमुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करायचे होते. पक्षाने आपल्या नवनिर्वाचित आमदारांना कॅबिनेट पदे देण्याचीही मागणी केली होती. शुक्रवारी संध्याकाळी व्हर्च्युअली आयोजित पक्षाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे. त्यावर काय निर्णय झाला, हे रविवारी स्पष्ट होईल..तमिळनाडू विधानसभेची मुदत १० मे रोजी संपत असून, २४ तासात नवे सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. गेल्या ६ दिवसांपासून राज्यात सत्तास्थापनेच्या हालचाली होत असल्या तरी भक्कम दावा कुणीही करू शकलं नव्हतं. 'टीव्हीके'ला काँग्रेसने पाठिंबा दिल्यानंतर, त्यांच्याकडील संख्याबळ ११२ पर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर विजय यांनी दोन वेळा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतली. मात्र, विजय यांच्याकडे बहुमताएवढे संख्याबळ असल्याचा विश्वास राज्यपालांना वाटला नाही. त्यामुळे त्यांनी विजय यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले नव्हते..आता मात्र व्हीसीकेने विजय थलापती यांना पाठिंबा दिल्याने सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रविवारी दुपारी साडेतीन वाजता विजय हे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. 'एएनआय'ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.