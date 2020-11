मुसळधार पावसात 4 तास केली ड्युटी; SP नी स्वत: येऊन ट्राफिक पोलिसाला दिलं सरप्राइज

चेन्नई - ऑन ड्युटी 24 तास काम करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना कधी कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल हे सांगता येत नाही. ऊन, वारा, पाऊस अंगावर झेलत हे लोक त्यांचं कर्तव्य पार पाडत असतात. याशिवाय येणाऱ्या इतर आपत्तींचा सामनाही त्यांना करावा लागतो. सध्या तामिळनाडुमधील तूतिकोरीनच्या एका ट्राफिक पोलिसाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या रस्त्यावर ट्राफिक कंट्रोल करणाऱ्या पोलिसाचे सध्या कौतुक होत आहे. जवळपास चार तास मुसळधार पावसात उभा राहून वाहतूक नियंत्रण हा पोलिस करत आहे.

तामिळनाडुची राजधानी चेन्नईपासून 600 किमी अंतरावर असलेल्या शहरात कॉन्स्टेबल मुथुराज ट्राफिक पोलिसाचे काम करतात. सोमवारी शहरात मुसळधार पाऊस झाला. यावेळी चार तास ते भरपावसात रस्त्यावर उभा होते. एका मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये ते रेनकोट घालून रस्त्यावर वाहतूक नियंत्रण करताना दिसत आहेत.

पोलिस अधीक्षक एस जयकुमार यांचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तेसुद्धा हैराण झाले. त्यांनी ट्राफिक पोलिसाची भेट घेऊन एक सरप्राइज दिलं. एस जयकुमार यांनी म्हटलं की, पाऊस सुरु असताना अशा परिस्थितीतही त्या पोलिसाने काम चोख पार पाडलं. त्याच्या कर्तव्य तत्परतेचा सन्मान करण्याची इच्छा होती.

Traffic Constable Muthuraj regulates traffic for 4 hours in pouring rain. Tuticorin SP Jeyakumar springs a surprise; drives to the spot and honours the constable with a gift. @ndtv@TUTICORINPOLICE pic.twitter.com/Sqa4uuRbve

— J Sam Daniel Stalin (@jsamdaniel) November 19, 2020