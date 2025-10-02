देश

हे कसले शिक्षक? नोकरी जाण्याच्या भीतीनं २-३ दिवसांच्या बाळाला जंगलात दगडाखाली गाडलं; पती-पत्नीला अटक

Crime News : नोकरी जाण्याच्या भीतीनं शिक्षक पती अन् पत्नीने त्यांच्या नवजात बाळाला जंगलात एका दगडाखाली गाडलं होतं. पोलिसांना याची माहिती समजताच बाळाला ताब्यात घेऊन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे.
Shocking Crime Teacher Couple Tried to Kill Newborn to Save Job

सूरज यादव
मध्य प्रदेशात एका तीन दिवसांच्या बाळाला जंगलात फेकून देण्यात आलं होतं. त्याच्यावर दगड ठेवला होता. धक्कादायक म्हणजे बाळाच्या आई-वडिलांनीच हे कृत्य केले होतं. बाळाचे वडील हे शिक्षक असून चौथ्या अपत्यामुळे नोकरी जाण्याची भीती त्यांना होती. नोकरी जाईल या भीतीने त्यांनी हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आलीय. शिक्षकानेच पोटच्या लेकराला जंगलात फेकून दिल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे.

