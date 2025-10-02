हे कसले शिक्षक? नोकरी जाण्याच्या भीतीनं २-३ दिवसांच्या बाळाला जंगलात दगडाखाली गाडलं; पती-पत्नीला अटक

मध्य प्रदेशात एका तीन दिवसांच्या बाळाला जंगलात फेकून देण्यात आलं होतं. त्याच्यावर दगड ठेवला होता. धक्कादायक म्हणजे बाळाच्या आई-वडिलांनीच हे कृत्य केले होतं. बाळाचे वडील हे शिक्षक असून चौथ्या अपत्यामुळे नोकरी जाण्याची भीती त्यांना होती. नोकरी जाईल या भीतीने त्यांनी हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आलीय. शिक्षकानेच पोटच्या लेकराला जंगलात फेकून दिल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, धनोरा इथल्या नांदनवाडीमध्ये रविवारी रात्री पोलिसांना माहिती मिळाली की रोड घाट जंगलात दगडांजवल २-३ दिवसांचं बाळ सापडलंय. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी बाळाला उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं. यानंतर पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवलं. दरम्यान, पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि बाळाच्या आई-वडिलांचा शोध घेतला. दोघांना अटक करण्यात आली आहे..पेरणीला आलेल्या मुलांचा कामाला नकार, दोघांना कोयत्यानं संपवलं; नंतर कुटुंबाला खोलीत कोंडून लावली आग, ६ जणांच्या मृत्यूने खळबळ.पोटच्या लेकराला फेकून देणाऱ्या निर्दयी वडिलांचं नाव बबलू डांडोलिया आणि आईचं नाव राजकुमारी डांडोलिया असं आहे. सिधौली इथल्या तामिया गावात ते राहतात. तर नादनवाडी इथं बबलू डांडोलिया प्राथिमक शिक्षक आहेत. चौथं अपत्य झाल्यानं नोकरीतून बडतर्फ होण्याच्या भीतीने दाम्पत्यानं नवजात बाळाला जंगलात सोडलं. या घटनेचा अधिक तपास आता केला जात आहे..पोलिसांनी सांगितले की, आम्हाला एक नवजात बाळ रोड घाटजवळ जंगलात दगडाखाली आढळल्याची माहिती मिळाली होती. या घटनेच्या चौकशीसाठी पोलिसांचे पथक पाठवले होते. नवजात बाळावर प्राथमिक उपचार करून त्याला जिल्हा रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी पाठवलं..बाळाला जंगलात फेकल्या प्रकरणी शिक्षक बबलूसह पत्नीला अटक केलीय. त्यांनी चौकशीत सांगितलं की, माझी ३ अपत्ये होती, आता चौथं झाल्याचं समोर आलं तर नोकरी जाईल. या भीतीने बाळाला दगडाखाली गाडलं होतं. शिक्षकाने गुन्हा मान्य केलाय. २००९पासून आरोपी हा शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.