Crime: समलैंगिक प्रेमाचा क्रूर अंत! तरुणाला संपवलं; युट्युब व्हिडिओ पाहून मृतदेहाचे तुकडे केले अन्...; मुलगा जाळ्यात कसा अडकला?

Telangana Murder News: समलैंगिक प्रेमाचा क्रूर अंत झाल्याची घटना समोर आली आहे. तरुणाने तरुणाची हत्या केली आहे. यानंतर त्याने त्या तरुणाचे तुकडे केले आहेत. मात्र यानंतर तो एका चुकीने पोलिसांना सापडला आहे.
Gay relationship dispute murder

Vrushal Karmarkar
इंटरनेटमुळे लोकांचे जीवन सोपे झाले आहे. त्यांना जे काही शिकायचे आहे ते फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. पण जेव्हा हेच इंटरनेट चुकीच्या हातात पडते तेव्हा ते तितकेच धोकादायक ठरू शकते. याचे एक ताजे उदाहरण तेलंगणातील खम्मम जिल्ह्यातून समोर आले आहे. ही कहाणी आहे परिमी अशोक नावाच्या एका तरुणाची. ज्याने YouTube व्हिडिओ पाहून मृतदेह कसा कापायचा? त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हे शिकले. एकेकाळची मैत्री हळूहळू भयानक खुनात बदलली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

