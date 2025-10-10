Crime: समलैंगिक प्रेमाचा क्रूर अंत! तरुणाला संपवलं; युट्युब व्हिडिओ पाहून मृतदेहाचे तुकडे केले अन्...; मुलगा जाळ्यात कसा अडकला?

इंटरनेटमुळे लोकांचे जीवन सोपे झाले आहे. त्यांना जे काही शिकायचे आहे ते फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. पण जेव्हा हेच इंटरनेट चुकीच्या हातात पडते तेव्हा ते तितकेच धोकादायक ठरू शकते. याचे एक ताजे उदाहरण तेलंगणातील खम्मम जिल्ह्यातून समोर आले आहे. ही कहाणी आहे परिमी अशोक नावाच्या एका तरुणाची. ज्याने YouTube व्हिडिओ पाहून मृतदेह कसा कापायचा? त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हे शिकले. एकेकाळची मैत्री हळूहळू भयानक खुनात बदलली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक हा मूळचा आंध्र प्रदेशातील एनटीआर जिल्ह्यातील होता. परंतु काही काळापासून तो खम्मममध्ये राहत होता. तिथेच त्याची भेट ४० वर्षीय गटला वेंकटेश्वरलूशी झाली. वेंकटेश्वरलू कप्तान बंजारा गावातील होता. एका खाजगी कंपनीत काम करत होता. त्यांची ओळख हळूहळू जवळच्या मैत्रीत रूपांतरित झाली. नंतर हे नाते समलैंगिक संबंधात रूपांतरित झाले..Crime: भयंकर! दोन दिवसांत ३ जणांना संपवलं, रस्त्यापासून घरापर्यंत सर्वत्र रक्ताचे डाग, तिन्ही घटनेमागचं कारण एकच.वेंकटेश्वरलू वयाने मोठे असल्याने तो अनेकदा अशोकला आर्थिक मदत करत असे. त्याच्या शेतीचे नुकसान झाले तरीही तो त्याला पैसे देत राहिला. पण कालांतराने त्यांच्यात भांडणे वाढू लागली. १५ सप्टेंबरच्या रात्री वेंकटेश्वरलू अशोकच्या घरी आला. त्यांच्या संभाषणादरम्यान त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. रागाच्या भरात अशोकने त्याच्यावर अनेक वार केले. ज्यामुळे वेंकटेश्वरलू जागीच ठार झाला. .आता अशोकसमोर सर्वात मोठा प्रश्न होता, मृतदेहाचे काय करायचे? मग त्याने ऑनलाइन उपाय शोधण्याचा विचार केला. त्याने यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहिले आणि मृतदेहाचे तुकडे करून वेगवेगळ्या ठिकाणी कसे फेकायचे ते शिकले. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, त्याने वेंकटेश्वरलूच्या मृतदेहाचे तुकडे केले, त्यांना प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरले आणि बेडशीटमध्ये गुंडाळले. .त्यानंतर त्याने त्या पिशव्या शहराच्या करुणागिरी परिसरातील झुडुपे आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकून दिल्या. शिवाय हत्येनंतर त्याने खोली स्वच्छ केली. रक्ताचे डाग काढून टाकले. सर्वकाही सामान्य दिसण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांना वेंकटेश्वरलू बेपत्ता झाल्याची बातमी मिळाली. त्यांनी तपास सुरू केला. मोबाईल लोकेशन, कॉल रेकॉर्ड आणि तांत्रिक तपास वापरून पोलिसांनी सुगावा शोधण्यास सुरुवात केली. .Yogi Adityanath: दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे मोठे गिफ्ट; १२० कुटुंबांना मिळाली हक्काच्या घराची चावी! .शेवटी, त्यांनी अशोकचा माग काढला आणि संपूर्ण घटना उघडकीस आणली. खम्मम ग्रामीण एसीपी बी. तिरुपती रेड्डी यांनी सांगितले की, अशोकने एकट्याने नव्हे तर दोन साथीदारांच्या मदतीने खून लपवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तिघांनाही अटक केली. त्यांच्याकडून २.७ तोळ्याची सोन्याची साखळी, एक मोबाईल फोन आणि इतर गुन्हेगारी वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. सध्या तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.