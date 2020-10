कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांकडून तीन भाजप कार्यकर्त्यांची हत्या; PM मोदींनी नोंदवला निषेध

कुलगाम : जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगामच्या एका गावात दहशतवाद्यांकडून तीन भाजपा कार्यकर्त्यांची हत्या केल्याची घटना काल समोर आली आहे. याबाबतची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे. पोलिसांनी आपल्या एका वक्तव्यात म्हटलंय की, आज जवळपास 8 वाजून 20 मिनिटांनी कुलगाम पोलिसांना पोरा गावांत एक दहशतवादी घटना घडल्याची माहिती मिळाली. यामध्ये दहशतवाद्यांनी तीन भाजप कार्यकर्त्यांवर गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. या हल्ल्यानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळावर पोहोचले. उपचारासाठी या तिघांना जवळच्या एका दवाखान्यात नेलं गेलं मात्र तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.

हेही वाचा - बलवान असाल तर चीनला पळवून लावा : मेहबुबा मुफ्ती

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी ट्विट करुन या घटनेची निंदा केली आहे. मी तीन कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा निषेध करतो. जम्मू काश्मीरमध्ये उत्कृष्ट काम करणारे ते तीघेही प्रतिभावान कार्यकर्ते होते. अशा दु:खाच्या समयी मी त्यांच्या परिवारासोबत आहे. त्यांच्या आत्म्याला चिर:शांती लाभो.

I condemn the killing of 3 of our young Karyakartas. They were bright youngsters doing excellent work in J&K. My thoughts are with their families in this time of grief. May their souls rest in peace. https://t.co/uSfsUP3n3W

पोलिसांनी म्हटलं की, प्रथमदर्शनी तपासात असं माहिती झालंय की दहशतवाद्यांनी तीन भाजपा कार्यकर्त्यांवर गोळीबार केला. भाजपाच्या जिल्हा महासचिव फिदा हुसैन यातू, कार्यकर्ता उमर राशिद आणि उमर रमजान हाजम अशी या तीन भाजपच्या कार्यकर्त्यांची नावे आहेत. हे पुरा गावचे निवासी होते. याबाबत अधिक तपास सुरु असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा - भाजपचं कँपेनिंग केलेली व्यक्ती फेसबुकची नवी पॉलिसी हेड?

नॅशनल कॉन्फरंसचे नेता उमर अब्दुल्ला यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. त्यांनी ट्विट करुन म्हटलंय की, दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातून एक भयावह बातमी मिळाली आहे. दहशतवादी हल्ल्यात तीन भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा मी निषेध करतो. अल्लाह त्यांना जन्नतमध्ये जागा देईल आणि या कठीण प्रसंगी त्यांच्या परिवाराला ताकद मिळो.

Saddened to hear about the killing of three BJP workers in Kulgam. Condolences to their families. At the end of the day, its people of J&K who pay with their lives because of GOI’s ill thought out policies.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 29, 2020