थलपथी विजय यांच्या खास पाहुण्या ठरल्या पार्टनर त्रिशा कृष्णन; ऐतिहासिक क्षणाच्या साक्षीदार, पत्नी-मुलं शपथविधीतून गायब

चेन्नई : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार थलपथी विजय यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. या महत्त्वाच्या क्षणासाठी त्यांच्या चित्रपटातील जोडीदार त्रिशा कृष्णन विशेष पाहुणी म्हणून उपस्थित राहिल्या, तर पत्नी व मुले यांचा शपथविधी सोहळ्यात पूर्णपणे अनुपस्थिती राहिला. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी त्रिशा कृष्णन यांनी चेन्नईत दाखल होत विशेष उपस्थिती दर्शवली..ही थलपथी विजय यांची पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. त्यांच्या तमिळाग वेट्री कझगम (टीव्हीके) या पक्षाने तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभारी घेतली. प्रचंड मताधिक्याने विजय करत विजय यांनी आपल्या राजकीय करिअरची सुरुवातच इतिहास घडवून केली आहे. पहिल्याच प्रयत्नात मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे होणार आहे..दरम्यान, विजय यांच्या वैयक्तिक जीवनातील घडामोडींनी देखील या राजकीय विजयाकडे लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विजय व त्रिशा कृष्णन यांच्या संबंधांबाबत अफवा जोरात होत्या. याच पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्यात विजय यांच्या पत्नी संगीताने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात संगीताने एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत विजय यांचे प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्रिशा व विजय यांचे नाते अधिक चर्चेत आले..नुकत्याच एका लग्नसमारंभात दोघे एकत्र दिसल्याने सोशल मीडियावर या अफवांना अधिक बळ मिळाले. विशेष म्हणजे, यंदा ४ मे रोजी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि हाच दिवस त्रिशा कृष्णन यांचा वाढदिवसही होता. या योग्य निमित्ताने अनेक दाक्षिणात्य कलाकारांनी थलपथी विजय यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन व्यक्त केले. यापैकी लक्ष्मी मंचू यांनी त्रिशाचे अभिनंदन करताना म्हटले की, "विजय यांचा हा विजय त्रिशासाठी सर्वोत्तम वाढदिवस भेट ठरला आहे." अशा प्रतिक्रियांमुळे दोघांच्या नात्याला अधिक दुजोरा मिळाला..काही कलाकारांनी नंतर आपल्या पोस्ट्स काढून टाकल्या असल्या तरी सोशल मीडियावर काहीही कायमस्वरूपी नष्ट होत नाही. चाहत्यांनी घेतलेले स्क्रीनशॉट्स आजही उपलब्ध आहेत आणि चर्चेला खतपाणी घालत आहेत.थलपथी विजय यांच्या राजकीय प्रवासात हा क्षण अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पहिल्याच निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवून ते तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होत असताना, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील वादविवाद आणि त्रिशा कृष्णन यांची उपस्थिती यामुळे चर्चा अधिक रंगली आहे.