Thalapathy Vijay: “आईसारखं प्रेम दिलं…”; विजयचा प्रत्येकाने एकदा वाचावा असा भावनिक संदेश! निवडणूक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदाच बोलले?

पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या जोसेफ विजय यांच्या तामिळनाडू व्हिक्टरी पार्टीने (टीव्हीके) १०८ जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. विजय यांनी विजयानंतर प्रथमच जनतेला संबोधित करत प्रतिक्रिया दिली. त्यांचा मेसेज भावनिकदृष्ट्या इतका प्रभावी आहे की तो प्रत्येकाने वाचावा..काय म्हणाला विजय?“माझ्या हृदयात राहणाऱ्या सर्वांना नमस्कार,” अशा शब्दांत विजय यांनी आपला संदेश सुरू केला. पक्ष स्थापनेपासूनच अनेक जण त्यांच्याकडे संशयाने पाहत होते आणि विरोध करत होते. मात्र राजकारणात असे विरोध हे सामान्य असल्याचे मानत त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. कोणत्याही बाह्य शक्तींवर अवलंबून न राहता केवळ जनतेच्या प्रेमावर आणि विश्वासावर त्यांनी ही लढाई लढली आणि खंबीरपणे उभे राहिले..तटस्थतेच्या नावाखाली अपमानतटस्थतेच्या नावाखाली अपमान आणि बदनामीची रीघ ओढवली गेली, तरीही ते खचले नाहीत. कारण त्यांचे राजकारणात येण्याचे मुख्य कारणच होते. आपल्या लोकांचे, आपल्या तामिळनाडूचे कृतज्ञतेचे ऋण फेडणे. “आईप्रमाणे” त्यांनी नेहमीच आपल्याला सांभाळले आणि पाठिंबा दिला, असे स्नेहाने ते म्हणाले. यावेळीही त्या मातृछायेने प्रचंड प्रेमाने भरघोस मते देऊन त्यांना विजय दिला.या निवडणुकीला त्यांनी ‘चमत्कारिक निवडणूक’ म्हटले आहे. भारतीय राजकारणाला हादरवून टाकणारी ही निवडणूक विविध प्रकारे सिद्ध झाली. अनेक घटक जबाबदार होते, पण त्यात सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरला तो, कुटुंबाला नशिबाच्या शिखरापर्यंत नेणारे ते तरुण. या युवकांनीच या चमत्काराला मूर्त रूप दिले..Vijay Politics Tamil Nadu: कमल हसन यांच्या चुका विजय यांनी टाळल्या, तमिळनाडू राजकारणात टर्निंग पॉइंट, चित्रपटसृष्टीचा निर्णायक प्रभाव!.विजय यांनी स्पष्ट केले की, केवळ तमिळगा वेट्री कझगम पार्टीने राजकीय लढाई जिंकली असे नाही, तर तामिळनाडूच्या जनतेच्या मनात दीर्घकाळ जपलेली भावनिक लोकशाहीही विजयी झाली. पैशाची लालसा आणि भ्रष्ट राजकीय संस्कृती यांना या निवडणुकीत खोल गाडले गेले. बदलाची तहान असलेल्या जनतेच्या मनात टीव्हीके ही एक प्रमुख शक्ती आहे, हे या निकालाने ठामपणे सिद्ध केले आहे. निष्पक्ष आणि प्रामाणिक दृष्टी असणारा प्रत्येक जण हे कटू सत्य मान्य करील, असेही त्यांनी नमूद केले..नातेवाईकांचे आयुष्यभर आभारया अनपेक्षित राजकीय विजयासाठी विजय यांनी तामिळनाडूच्या जनतेचे आणि आपल्या नातेवाईकांचे आयुष्यभर आभार व्यक्त केले. पक्षातील सहकाऱ्यांचे, सर्व स्तरांवरील प्रशासकांचे आणि सोशल मीडियावर लढणाऱ्या व्हर्च्युअल वॉरियर्सचेही त्यांनी मनापासून आभार मानले.सर्वांशी बोलताना विजय यांनी एक भावनिक अपीलही केले. “या निवडणुकीत आम्हाला मत द्यायला विसरला असाल तरी भविष्यात आमच्यावर अधिक प्रेम करणाऱ्या आमच्या सर्व नातेवाईकांप्रती माझे प्रेम आहे,” असे ते म्हणाले..Vijay Thalapathy CM Tamil Nadu : विजय थलपतींचा मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा? शपथविधीची तयारी सुरू; राहुल गाधींना पाठींब्याचे पत्र, काँग्रेसनेही 'विजय'सोबत मिळवला हात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.