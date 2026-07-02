देश

Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचे सरकार डळमळीत?, फुटण्यासाठी एका आमदाराला ३५ कोटींची ऑफर, तिघांना अटक

TVK government crisis : थलपती विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्याच्या कथित प्रयत्नामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एका आमदाराच्या तक्रारीनंतर तिघांना अटक करण्यात आली.
Thalapathy Vijay TVK government crisis

Thalapathy Vijay TVK government crisis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Tamil mla 35 crore offer : तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारा दावा समोर आला आहे. अभिनेता-राजकारणी थलपती विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाच्या एका आमदाराला फोडण्यासाठी तब्बल ३५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे.

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