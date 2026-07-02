Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचे सरकार डळमळीत?, फुटण्यासाठी एका आमदाराला ३५ कोटींची ऑफर, तिघांना अटक

Tamil mla 35 crore offer : तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारा दावा समोर आला आहे. अभिनेता-राजकारणी थलपती विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाच्या एका आमदाराला फोडण्यासाठी तब्बल ३५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे..TVK नेते आणि मंत्री आर. निर्मल कुमार यांनी आरोप केला की, त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना प्रलोभने देऊन पक्षांतर घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका TVK आमदाराच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी नरेश नावाच्या व्यक्तीसह तिघांना अटक केली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, कृष्णगिरी जिल्ह्यातील उथंगराई मतदारसंघाचे TVK आमदार एन. इलैयाराजा यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांना 35 कोटी रुपयांचे प्रलोभन देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये स्वतःला एका राजकीय सर्वेक्षण संस्थेचा प्रमुख असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तीचाही समावेश आहे..दरम्यान, आर. निर्मल कुमार यांनी आणखी गंभीर आरोप करताना सांगितले की, DMKशी संबंधित काही नेत्यांनी TVKच्या अनेक आमदारांशी संपर्क साधून १० कोटी ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या ऑफर दिल्या. गेल्या ४० दिवसांपासून अशा प्रकारे आमदार फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला..या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, AIADMK (अण्णा द्रमुक) पक्षातील अनेक माजी नेते आणि पदाधिकारी TVK मध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. सुमारे १५ माजी आमदार, ५ माजी मंत्री आणि शेकडो कार्यकर्ते लवकरच थलपती विजय यांच्या पक्षात प्रवेश करू शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे..Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद.यामध्ये माजी मंत्री सी. विजयभास्कर, एम. आर. विजयभास्कर, एमएसएम आनंदन आणि एस. वलारमती यांची नावे चर्चेत आहेत. तसेच माजी केंद्रीय मंत्री एम. के. अलगिरी यांच्या कन्या कायलविझी यांच्याही TVK प्रवेशाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.अण्णा द्रमुकमधील अंतर्गत मतभेद आणि TVKची वाढती ताकद यामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात आगामी काळात मोठे राजकीय फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.