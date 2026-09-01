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Lok Sabha Election: २०२९ आधीच राजकीय ट्विस्ट! पंतप्रधानपदासाठी मोदींना कोण टक्कर देणार? राहुल गांधी की....?

Thalapathy Vijay’s Stand on Rahul Gandhi : थलपथी विजय राहुल गांधी, २०२९ लोकसभा निवडणूक, पंतप्रधानपद उमेदवारी, तामिळनाडू काँग्रेस, टीव्हीके, विजय यांची भूमिका
Thalapathy Vijay and Rahul Gandhi emerge at the centre of a political debate over the 2029 Lok Sabha election and the opposition’s potential prime ministerial candidate.

Thalapathy Vijay and Rahul Gandhi emerge at the centre of a political debate over the 2029 Lok Sabha election and the opposition’s potential prime ministerial candidate.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी विरोधकांच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारावरून राजकीय चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः तामिळनाडूमध्ये या मुद्द्यावरून हालचाली वाढल्या असून, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या समर्थकांकडून त्यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील चेहरा मानले जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने खासदार राहुल गांधी यांनाच २०२९ साठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे केले आहे.

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