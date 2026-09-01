Lok Sabha Election: २०२९ आधीच राजकीय ट्विस्ट! पंतप्रधानपदासाठी मोदींना कोण टक्कर देणार? राहुल गांधी की....?

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी विरोधकांच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारावरून राजकीय चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः तामिळनाडूमध्ये या मुद्द्यावरून हालचाली वाढल्या असून, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या समर्थकांकडून त्यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील चेहरा मानले जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने खासदार राहुल गांधी यांनाच २०२९ साठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे केले आहे..याच पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू काँग्रेसने महत्त्वाचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री विजय हे स्वतः राहुल गांधींच्या उमेदवारीला पाठिंबा देतात, असे काँग्रेस नेते टी. कुथबर्ट यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस आणि टीव्हीके (तामिळनागा वेत्री कळघम) यांच्यात मतभेद असल्याच्या चर्चांनाही त्यांनी फेटाळून लावले. काँग्रेस स्वतःच्या ताकदीवर विस्तारत असून टीव्हीकेच्या अंतर्गत काम करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..काँग्रेस नेत्यांची विजय यांच्याशी भेटटाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष माणिकम टागोर आणि काँग्रेस खासदार प्रवीण चक्रवर्ती यांनी मुख्यमंत्री विजय यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली. या भेटीनंतर टागोर यांनी एका ताज्या सर्वेक्षणाचाही संदर्भ दिला. या सर्वेक्षणानुसार, पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत विजय तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.टागोर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, लोकांचा आवाज म्हणून मांडला जाणारा डेटा अनेकदा समाजात फूट पाडण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो..Rahul Gandhi Dalit discrimination : देशात अद्यापही दलितांसोबत भेदभाव; चहाच्या टपरीवर दोन प्रकारचे कप : राहुल गांधी.काँग्रेसचा टीव्हीकेला इशाराकाँग्रेसचे आमदार आणि पर्यटन मंत्री एस. राजेश कुमार यांनी टीव्हीकेला स्पष्ट इशारा दिला आहे. २०२९ मध्ये राहुल गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला टीव्हीकेने समर्थन दिले नाही, तर काँग्रेसचे दोन्ही मंत्री मंत्रिमंडळातून राजीनामा देतील, असे त्यांनी सांगितले.कन्याकुमारी जिल्ह्यातील मार्तंडम येथे झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेसचे कन्याकुमारी पश्चिम जिल्हाध्यक्ष कुमार यांनीही पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. माध्यमांनी याबाबत विचारल्यास मंत्री म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट असल्याचे सांगत, राहुल गांधी २०२९ मध्ये देशाचे पुढील पंतप्रधान होतील, असा दावा त्यांनी केला. टीव्हीकेने याला मान्यता दिली नाही, तर काँग्रेसचे दोन्ही मंत्री मंत्रिपदावर राहणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, एमडीएमकेने राहुल गांधी हेच नैसर्गिक पर्याय असल्याचे म्हटले असून, दुसरा पर्याय असण्याची शक्यता नसल्याचे नमूद केले आहे. एमडीएमकेने डीएमके आघाडीतून बाहेर पडून टीव्हीकेला पाठिंबा दिला आहे.काँग्रेसचा सत्तेतील सहभागविधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसने डीएमके आघाडीतून बाहेर पडत विजय यांच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश केला. पक्षाचे पाच आमदार असून, सरकारचा भाग बनण्याचे काँग्रेसचे सहा दशकांचे स्वप्न यामुळे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. काँग्रेसचे दोन मंत्री मंत्रिमंडळात असून त्यापैकी एक उच्च शिक्षण मंत्री पी. विश्वनाथन आहेत.त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांच्या उमेदवारीला टीव्हीकेचा पाठिंबा मिळणार का आणि मुख्यमंत्री विजय यांची याबाबतची भूमिका काय आहे, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Rahul Gandhi: ''काँग्रेसचा इतिहासच दलितविरोधी'', राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर भाजपचा जोरदार पलटवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.