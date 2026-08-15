CM Vijay Trisha Viral News : चेन्नईत काय घडलं? थलपती विजय यांना पाहताच अभिनेत्री त्रिशानं मारला कडक सॅल्यूट; तिच्या पिवळ्या साडीतील लूकनंही वेधलं लक्ष

चेन्नई : ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आज (ता. १५) चेन्नईतील राज्य सचिवालय परिसरात आयोजित विशेष सोहळ्यात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी तिरंगा फडकवला. या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांसह अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन आणि विजय यांचे आई-वडील विजय चंद्रशेखर व शोभा उपस्थित होते. मात्र, थलपती विजय कार्यक्रमस्थळी जवळून जात असताना त्रिशाने दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेने सर्वांचे लक्ष वेधून (Vijay Trisha latest viral news) घेतले..या सोहळ्यासाठी त्रिशा पारंपरिक अंदाजात पिवळी साडी, हिरवा ब्लाउज आणि केसात गजरा माळून उपस्थित झाली होती. तिची बसण्याची व्यवस्था ‘व्हीआयपी २’ रांगेत (VIP 2) करण्यात आली होती. याच ठिकाणी विजय यांचे आई-वडीलही उपस्थित होते..त्रिशाने विजयच्या आई-वडिलांना हात जोडून केला नमस्कारत्रिशा ‘व्हीआयपी २’ विभागात पोहोचल्यानंतर तिने विजय यांच्या आई शोभा यांना हात जोडून नमस्कार केला. त्यानंतर त्यांच्या शेजारी बसलेल्या विजय यांच्या वडिलांनाही तिने नमस्कार केला. काही वेळानंतर ती विजय यांच्या वडिलांच्या शेजारील जागेवर बसली..स्मितहास्य करत विजय यांना 'सॅल्यूट'दरम्यान, परेड सुरू असतानाच विजय तिच्या आसनाजवळून गेले. त्यावेळी त्रिशाला आपला उत्साह लपवता आला नाही. तिने स्मितहास्य करत विजय यांना सॅल्यूट केला. हा क्षण उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेणारा ठरला..स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात विजय यांनी काय सांगितले?स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मुख्यमंत्री विजय यांनी नागरिकांना शुभेच्छा देत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना आदरांजली वाहिली. लोकांमध्ये अन्याय आणि गुलामगिरीविरोधात जागरूकता निर्माण झाली की एकजुटीची भावना अधिक मजबूत होते, असे त्यांनी सांगितले..AI Training and Youth Development : 1 कोटी तरुणांना मोफत AI ट्रेनिंग! लाल किल्ल्यावरून पीएम मोदींची मोठी घोषणा; असा होणार तरुणांना थेट फायदा.जात आणि धर्माच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या भिंती कोसळल्या पाहिजेत. सर्व नागरिकांनी भेदभाव बाजूला ठेवून एकत्र उभे राहिल्यासच खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबाबत बोलताना विजय यांनी भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीविरोधात कठोर भूमिका घेतली. तामिळनाडूला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी प्रामाणिक आणि पारदर्शक प्रशासन उभारण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त ३७६ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकवण्याची आणि देशवासीयांना संबोधित करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.