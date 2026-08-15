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CM Vijay Trisha Viral News : चेन्नईत काय घडलं? थलपती विजय यांना पाहताच अभिनेत्री त्रिशानं मारला कडक सॅल्यूट; तिच्या पिवळ्या साडीतील लूकनंही वेधलं लक्ष

Thalapathy Vijay Trisha Krishnan Independence Day event : चेन्नईतील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात थलपती विजय जवळून जाताच अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनने उत्साहात त्यांना सॅल्यूट केला. तिने विजय यांच्या आई-वडिलांनाही नमस्कार केला. हा खास क्षण सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे.
Why did Trisha Krishnan salute Thalapathy Vijay?

Why did Trisha Krishnan salute Thalapathy Vijay?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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चेन्नई : ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आज (ता. १५) चेन्नईतील राज्य सचिवालय परिसरात आयोजित विशेष सोहळ्यात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी तिरंगा फडकवला. या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांसह अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन आणि विजय यांचे आई-वडील विजय चंद्रशेखर व शोभा उपस्थित होते. मात्र, थलपती विजय कार्यक्रमस्थळी जवळून जात असताना त्रिशाने दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेने सर्वांचे लक्ष वेधून (Vijay Trisha latest viral news) घेतले.

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