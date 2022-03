डॉ अर्चना शर्मा आत्महत्याप्रकरणी भाजप नेत्यावर गंभीर आरोप; पोलिसांनी घेतले ताब्यात

डॉ. अर्चना शर्मा आत्महत्याप्रकरणी दौसा पोलिसांनी भाजप नेते आणि माजी आमदार जितेंद्र गोठवाल यांना ताब्यात घेतले. डॉ अर्चना शर्मा यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली होती. यात गोठवाल यांचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलाय. निदर्शनानंतर तिने आत्महत्या केली होती. (The police have detained BJP leader Jitender Gothwal in the Dr Archana Sharma suicide case in rajasthan.)

राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यातील डॉक्टर अर्चना शर्मा यांच्यावर गर्भवती महिलेच्या हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या दरम्यान डॉक्टरांविरोधात नारे निदर्शने करण्यात आली होती.या सर्वांना कंटाळून तीने मंगळवारी आत्महत्या केली.

तिच्या सुसाइड नोटमध्ये तिने लिहिले, "डॉक्टरांना त्रास देणे थांबवा. माझे पती आणि मुलांवर माझे खूप प्रेम आहे. कृपया माझ्या मृत्यूनंतर त्यांना त्रास देऊ नका. मी कोणतीही चूक केलेली नाही, कोणाचीही हत्या केली नाही. माझ्या मृत्यूने माझे निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकते. निर्दोष डॉक्टरांना त्रास देऊ नका. खुप प्रेम. माझ्या मुलांना त्यांच्या आईची अनुपस्थिती जाणवू देऊ नका."

डॉक्टर शर्मा हाताळत असलेल्या एका केसमध्ये एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला होता. मृत्यूनंतर महिलेच्या कुटुंबीयांनी खासगी रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला.डॉक्टर शर्मा यांच्यावर IPC च्या कलम 302 (हत्या) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल करण्यासाठी लालसोट पोलिसांवर राजकीय दबाव आणण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यातुनच माजी आमदार जितेंद्र गोठवाल यांना आता ताब्यात घेतले.