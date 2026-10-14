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कार्यकाळ संपण्याआधीच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा, ५ महिन्यात तिघांनी पद सोडलं; दोघांना तिकीट नाकारलं, मोदी सरकारचा प्लान काय?

Modi Cabinet: केंद्रीय मंत्र्याने कार्यकाळ २०३०ला संपत असतानाही अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामुळे खळबळ उडाली आहे. आपल्याला राज्यात जाऊन काम करायचं असल्याचं सांगत पाच पानी राजीनामा पंतप्रधानांकडे सोपवला आहे.
Modi Cabinet Reshuffle

Modi Cabinet Reshuffle Buzz After Three Ministers Quit in Five Months

Esakal

सूरज यादव
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Modi Government: केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी केंद्रीय मंत्रिपदासह राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या चर्चांना उधाण आलंय.. याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत केंद्र सरकार किंवा भाजपकडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

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