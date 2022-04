धक्कादायक! IndiGo एअर होस्टेससोबत प्रवाशांचे गैरवर्तन

लखनऊ : इंडिगोच्या एअर होस्टेससोबत गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. या प्रकरणी तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. ही घटना हैदराबाद ते लखनऊ प्रवासादरम्यान घडली. प्रदिप, कुलदीप आणि ज्ञानेंद्र अशी गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांची नावे आहेत. (Three passengers arrested for misbehaving with the air hostess of a Lucknow-bound Indigo flight)

गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतर केबिन क्रूने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली.

इंडिगोचे विमान हैदराबादहून लखनऊला जात होते.या प्रवासादरम्यान दोन प्रवाशांनी एअर होस्टेससोबत गैरवर्तन केले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केबिन क्रूने त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, आरोपींनी संपूर्ण फ्लाइटमध्ये एअर होस्टेससोबत दारू पिऊन गैरवर्तन केले. लखनऊमध्ये विमान खाली येताच पीडित एअर होस्टेसनी CISF कर्मचाऱ्यांना याबाबत सांगितले. त्यानंतर आरोपींना सरोजिनी नगर पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले आणि त्यांच्यावर आयपीसी कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.