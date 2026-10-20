Tiger Shroff Attack: टायगर श्राफवरील गोळीबारानंतर हल्लेखोरांनी हँडलर्सना काय पाठवला संदेश?

Mumbai: बॉलिवूडचा अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्यावर मुंबईत झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांना महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत. टायगर वर गोळीबार केल्यानंतर हल्लेखोरांनी त्यांच्या हँडलर्सना ‘ऑपरेशन पूर्ण झाले’ असा संदेश पाठविल्याचा दावा तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी केल्याचे समजते. या हल्ल्यासाठी तिघांना मिळून ५० हजार रुपये रक्कम आगाऊ देण्यात आली होती. हल्ला यशस्वी झाल्यानंतर आणखी पैसे देण्याचे आश्वासनही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे..Tiger Shroff Firing: 'ज्या दिवशी घटना घडली, तेव्हा आरोपी...', टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात रॅपिडोकडून मोठा खुलासा .माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, टायगर श्रॉफ याच्यावर हल्ला करण्यापूर्वी आरोपींनी तो फुटबॉल खेळत असतानाचा एक छोटा व्हिडिओ त्यांच्या हँडलर्सना पाठवला होता. हा व्हिडिओ मिळाल्यानंतर हँडलर्सनी हल्ला करण्यासाठी हिरवा कंदील दिल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. गोळीबारानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून दुचाकीवरून पळ काढला आणि त्यानंतर हँडलर्सना संपर्क साधल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Tiger Shroff Firing : “माझ्यावर गोळी झाडण्याची वाट बघताय का?”, टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबारानंतर झीशान सिद्दीकींचा सरकारला सवाल.या प्रकरणात बिहारमधील हृतिक ऊर्फ रोशन आणि हरियाणातील रेहान व फूलसिंग या तिघांना राजस्थानमधील कोटा रेल्वे स्थानकावर अटक करण्यात आली आहे. मुंबईतील जुहू परिसरात रविवारी संध्याकाळी टायगर श्रॉफ फुटबॉल खेळून गाडीतून निघत असताना त्यांच्यावर गोळीबार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आरोपींवर हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तपास यंत्रणांना आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हल्ल्याचे नियोजन, आर्थिक व्यवहार आणि कथित हँडलर्सशी असलेला संपर्क तपासला जात आहे. आरोपींचे मोबाईल फोन, कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि डिजिटल पुरावे तपासले जाणार आहेत. घटनास्थळावरून पोलिसांनी पाच रिकाम्या काडतुसांसह दोन जिवंत काडतुसेही जप्त केली आहेत..या कटामागे लॉरेन्स बिष्णोई टोळीशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. सोशल मीडियावर हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करणारी ऑडिओ क्लिपही समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.