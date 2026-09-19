देश

Tirupati Laddu Ghee Adulteration : तिरुपती लाडूच्या तुपात पाम तेल आणि रसायनांचा वापर? EDकडून कंपनीच्या प्रवर्तकाला अटक

Tirupati Laddu Ghee Case: तिरुपतीच्या लाडूसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तुपात पाम तेल आणि रसायने वापरल्याचा EDचा आरोप. Sukriti Foodsचे प्रवर्तक Kailash Chand Mangla यांना अटक.
Tirupati Laddu Ghee Adulteration

Tirupati Laddu Ghee Adulteration

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Tirupati Laddu controversy : तिरुपती बालाजी मंदिरातील लाडू प्रसादासाठी वापरण्यात येणारे तूप तयार करताना रिफाइंड पाम ऑइल, पामोलिन, पाम कर्नेल ऑइलसह विविध रसायनांचा कथित वापर करण्यात आल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) म्हटले आहे. या प्रकरणात तूप उत्पादक कंपनी ‘सुकृती फूड्स’चे प्रवर्तक कैलासचंद मंगला यांना ईडीने अटक केली आहे.

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, कैलासचंद मंगला यांना १७ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद येथील ईडीच्या कार्यालयाने तिरुमला तिरुपती देवस्थानम्‌ (TTD) तूप भेसळ प्रकरणात अटक केली. त्यांना विशाखापट्टणम येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

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