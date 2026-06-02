TMC crisis: बंगालमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्नची चाहूल? TMC आमदारांच्या एका गुप्त बैठकीमुळे खळबळ, ममता बनर्जींच्या हातातून पक्ष जाणार?

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या मोठा गोंधळ सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्ष आता सर्वांत गंभीर आंतरिक संकटाचा सामना करत आहे. पक्षांतर्गत असंतोष, बंडखोर नेत्यांची कारवाया आणि काही आमदारांच्या गुप्त बैठका यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय घटनांची पुनरावृत्ती बंगालमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, पक्षातून हकालपट्टी झालेल्या आणि नाराज नेत्यांनी गेल्या काही दिवसांत कोलकाता येथील आमदार वसतिगृहात अनेकदा बैठका घेतल्या. या बैठकींमध्ये टीएमसीच्या भविष्याचा विचार, संघटनात्मक बदल आणि नवीन राजकीय पर्याय यावर सविस्तर चर्चा झाली. अधिकृत दुजोरा नसला तरी या घडामोडींमुळे ममता बॅनर्जी यांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे.दोन आमदारांच्या हकालपट्टीने खळबळसंपूर्ण वादाची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा टीएमसी नेतृत्वाने उलुबेरिया पूर्व मतदारसंघाचे आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी आणि एन्टाली मतदारसंघाचे आमदार संदीपान साहा यांना पक्षविरोधी कारवायांच्या आरोपावरून पक्षातून बाहेर काढले. या दोघांनी विरोधी पक्ष नेत्यांशी संबंधित ठराव आणि स्वाक्षरी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. संदीपान साहा यांनी तर असा गंभीर आरोप केला की, ज्या बैठकीला ते उपस्थित नव्हते, त्या बैठकीतील कागदपत्रांवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या दिसत होत्या. या आरोपांनंतर पक्ष नेतृत्वाने कठोर भूमिका घेत दोन्ही आमदारांना तत्काळ हकालपट्टी केली. मात्र, या कारवाईमुळे पक्षातील असंतोष अधिक तीव्र झाला..'खऱ्या तृणमूल'ची चर्चा आणि नेतृत्वावरील टीकाराजकीय वर्तुळात आता 'खऱ्या तृणमूल'च्या नावाने स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ उभारण्याच्या शक्यतेची चर्चा रंगली आहे. निलंबित पक्ष प्रवक्ते रिजू दत्ता यांनी सातत्याने पक्ष नेतृत्वावर टीका केली आहे आणि संघटनेत गंभीर समस्या असल्याचे सांगितले आहे. सूत्रांच्या दाव्यांनुसार, सुमारे १५ ते २० आमदार अशा नेत्यांच्या संपर्कात आहेत जे पक्षात दबाव गट तयार करून नेतृत्वावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही, यापैकी कोणत्याही आमदाराने अद्याप जाहीर बंडखोरी केलेली नाही..महाराष्ट्रातील घटनांची आठवणबंगालमधील सद्य: घडामोडींची तुलना महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींशी केली जात आहे. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड केले होते, ज्यामुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पाडून शरद पवार यांची पकड देखील कमकुवत केली. या दोन्ही घटनांची सुरुवात बंद दाराआडच्या बैठका, नाराज आमदार आणि नेतृत्वाविरोधात वाढणाऱ्या असंतोषातून झाली होती.निवडणुकीतील पराभवानंतर टीएमसीमध्ये वेगवेगळी सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली आहेत आणि नेत्यांमधील असंतोष वाढला आहे. यामुळे महाराष्ट्रासारखी परिस्थिती बंगालमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..ममता बॅनर्जींनी मान्य केला धोकाटीएमसीच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः या धोक्याकडे दुर्लक्ष केले नाही. त्यांनी अलीकडेच जाहीरपणे सांगितले की, पक्षाला कमकुवत करण्यासाठी आणि तोडण्यासाठी एक संघटित प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आणि स्पष्ट केले की, तृणमूल काँग्रेसची खरी ताकद काही मोजक्या नेत्यांमध्ये नसून तिच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी बजावले आणि अशा व्यक्तींशिवाय पक्ष पुढे जाऊ शकतो, असे सूचित केले..फूट पडण्याची शक्यता कितपत?राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्या महाराष्ट्रासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण कोणत्याही मोठ्या गटाने नेतृत्वाला उघड विरोध केलेला नाही. फूट यशस्वी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने आमदार आणि संघटनात्मक नेत्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. तरीही, दोन आमदारांची हकालपट्टी, ममता बॅनर्जींनी पक्षात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे केलेले आरोप आणि सतत येणाऱ्या असंतोषाच्या बातम्या यावरून टीएमसी नेतृत्व या धोक्याला गांभीर्याने घेत असल्याचे स्पष्ट दिसते.येत्या काही दिवसांत अधिक आमदारांनी बंडखोर नेत्यांना उघड पाठिंबा दिल्यास पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठे स्थित्यंतर घडू शकते. सध्या सर्वांचे लक्ष ममता बॅनर्जी यांच्या पुढील पावलांकडे आणि पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या गोंधळाकडे लागले आहे. पक्षातील एकता टिकवण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील की नवीन रणनीती आखावी लागेल, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे.