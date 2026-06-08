ममता बॅनर्जींना विधानसभेनंतर संसदेतही धक्का, TMCच्या खासदाराचा राजीनामा

इंडिया आघाडीच्या बैठकीआधी तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या खासदारांनी ममता बॅनर्जींची साथ सोडण्यास सुरुवात केलीय. सोमवारी राज्यसभेचे खासदार सुखेंदू शेखर रे यांनी खासदारकीसह पक्षाच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. आमदारानंतर खासदारांनीही ममता बॅनर्जींविरोधात भूमिका घेतली आहे. आधीपासूनच खासदारांमध्ये असंतोष होता असं सुखेंदू यांनी म्हटलं होतं. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाला खिंडार पडत असताना आता खासदाराच्या राजीनाम्याने मोठा धक्का बसला आहे. TMC Faces New Setback After MP's Resignation.सुखेंदू यांनी शुक्रवारी संकेत दिले होते की, आमदारांच्या बंडखोरीचा परिणाम पक्षाच्या खासदारांवरही होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांचा मोठा गट विधानसभेत पक्ष नेतृत्वाच्या विरोधात गेला आणि विधीमंडळ गट म्हणून दावाही केला. तृणमूल काँग्रेसच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतचं पक्षावर आलेलं हे मोठं संकट मानलं जात आहे..मी कबड्डीचा खेळाडू! इतरांप्रमाणे मलाही न्याय....; नाराजीच्या चर्चेवर भुजबळ काय म्हणाले?.तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेत सध्या २८ खासादर आणि राज्यसभेत १३ खासदार आहेत. बंडखोर आमदार आणि पक्षाच्या नव्या गटाचे उपनेते असलेल्या संदीपन साहा यांनी म्हटलं होतं की, मला वाटतं नवी दिल्लीत संसदीय गटातही अशाच हालचाली सुरू आहेत. अभिषेक बॅनर्जींच्या मनमानी कारभाराचा हा परिणाम असल्याचं नेत्यांचं मत आहे..सुखेंदू रे यांनी म्हटलं की, विधानसभेत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उफाळून आला. ते अभूतपूर्व आहे आणि येत्या काही महिन्यात लोकसभेतही याचे पडसाद दिसतील. इतक्या कमी वेळेत मोठ्या संख्येनं आमदार वेगळी भूमिका घेतात हे कधीच नाही पाहिलं..टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी शनिवारीच दिल्लीला रवाना झाले होते. पीटीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जी यांनीच त्यांना दिल्लीला पाठवलं होतं. मात्र त्यांच्या ठरलेल्या कार्यक्रमाबाबत संभ्रम असल्याचं दिसून आलं. दुसरीकडे पक्षात सुरू असलेल्या बंडाळी आणि असंतोषाला नेत्यांनी ऑपरेशन क्राउन प्रिन्स असंही नाव दिल्याचं म्हटलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.