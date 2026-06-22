मोठी बातमी! TMC च्या ६० आमदारांनी ममता बॅनर्जीना अध्यक्षपदावरून हटवलं, अभिषेक बॅनर्जींनाही केलं सस्पेंड, राजकारण तापलं...

पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. न्यूटाउन येथे आज सायंकाळी पार पडलेल्या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर गटाने ममता बॅनर्जी यांना पक्षाच्या अध्यक्षा पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या जागी हावडा मध्य मतदारसंघाचे आमदार अरूप रॉय यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय, अभिषेक बॅनर्जी यांना पक्षाच्या अखिल भारतीय सरचिटणीस पदावरून निलंबित केल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे..आज पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलं. अधिवेशनानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी न्यूटाउनमधील एका हॉटेलमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीला पक्षाचे ६० आमदार उपस्थित होते. तसेच कोलकात्यातील जवळपास ७० माजी नगरसेवकांनीही सहभाग घेतला होता. याच बैठकीत ३० सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा.पक्षाच्या विशेष अधिवेशनासाठी जिल्हाध्यक्षांपासून ते आमदारांपर्यंत जवळपास ५०० नेते एका हॉटेलमध्ये एकत्र आले होते. यामध्ये किमान १६ जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार, ६० ते ७० नगरसेवक आणि बंडखोर आमदारांचा समावेश होता. याच बैठकीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीची स्थापना करण्यात आली आहे..TMC crisis: बंगालमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्नची चाहूल? TMC आमदारांच्या एका गुप्त बैठकीमुळे खळबळ, ममता बनर्जींच्या हातातून पक्ष जाणार?.नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीत अरूप रॉय यांच्याकडे राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर संदीपन साहा, जावेद खान आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास आणि रथिन घोष यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांवरील नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी बंडखोर गटाकडून कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जात असून, पुढील २१ दिवसांत विविध आघाड्यांचीही स्थापना केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.