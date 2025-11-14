Latest Live Update News Marathi: ‘वर्क टू रूल’ आंदोलनाचा इशारा, सेंट्रल रेल्वे कर्मचारी प्रशासनावर संतापले

सेंट्रल रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर बाह्य यंत्रणांकडून होत असलेल्या आरोपांच्या कारवाईविरोधात रेल्वे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली असून, ‘वर्क टू रूल’ आंदोलनाचा इशारा देत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर फलक लावण्यात आले आहेत. मुंब्रा दुर्घटनेप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांवर दाखल झालेला गुन्हा चुकीचा असल्याचा आरोप करत संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. गर्दीच्या वेळी झालेल्या या आंदोलनामुळे लोकल सेवा एक तास ठप्प झाली. त्यानंतर दोन पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने संघटना आणखी रोषात असून, अतिरिक्त काम न करण्याचा निर्णय घेतल्यास पुन्हा लोकल वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता रेल्वे प्रशासनाने वर्तवली आहे. बाह्य संस्थांकडून होणाऱ्या छळामुळे मनोबल खच्ची होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असून, अशा अन्यायकारक परिस्थितीत ‘वर्क टू रूल’ करण्यात भाग पडू नये, अशी मागणी त्यांनी फलकांद्वारे स्पष्ट केली आहे.