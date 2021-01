Long Kept Secret: इस्रोच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ज्ञाच्या दाव्यानं उडाली एकच खळबळ

बंगलुरु- इस्रोच्या एका वरिष्ठ शास्त्रज्ज्ञाने आपल्याला तीन वर्षांपूर्वी विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. शास्त्रज्ज्ञ तपन मिस्रा यांनी आरोप केलाय की 23 मे 2017 मध्ये बंगळुरुतील इस्रोच्या कार्यालयात प्रमोशन मुलाखतीदरम्यान त्यांना जीवघेणे अर्सेनिक ट्रायऑक्साईड arsenic trioxide देण्यात आले होते.

डोसा आणि चटणीमध्ये विष मिसळण्यात आले होते, असं तपन मिस्रा म्हणाले आहेत. मिस्रा सध्या इस्रोमध्ये वरिष्ठ सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी यापूर्वी अहमदाबादमधील इस्रोच्या Indian Space Research Organisation स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे संचालक म्हणून काम पाहिलं आहे. इस्रोमधील एका वरिष्ठ शास्त्रज्ज्ञाच्या दावा केल्याने खळबळ उडाली आहे.

Someone definitely wanted to do some harm to Indian Space Research Organisation(ISRO). The only solution is to catch the culprit & punish them. Not provide security to 2,000 scientists: ISRO scientist Tapan Mishra, on his allegations of being poisoned by arsenic three years ago pic.twitter.com/nrb8ws8wgc

— ANI (@ANI) January 6, 2021