लाल किल्ल्यावर फडकवलेला झेंडा खलिस्तानी? जाणून घ्या सत्य

नवी दिल्ली - केंद्राने लागू केलेले कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असल्यानं ते मागे घ्यावेत या मागणीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. या काळात शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये तब्बल 11 बैठका होऊनही यावर तोडगा निघालेला नाही. अखेर शेतकरी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीत घुसले आहेत. यावेळी आक्रमक झालेले शेतकरी ज्या ठिकाणी रॅलीला परवानगी दिली नव्हती अशा भागात ट्रॅक्टर घेऊन घुसले.

दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरही आक्रमक झालेले शेतकरी पोहोचले होते. यावेळी लाल किल्ल्याच्या घुमटावर त्यांनी शीख झेंडे फडकले. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिली नव्हती अशा मार्गावर ट्रॅक्टर रॅली गेल्यानं आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. यावेळी ट्रॅक्टरचालकांकडून पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचे प्रकारही घडले. त्यात काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

दरम्यान, दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर फडकवण्यात आलेल्या झेंड्यांमध्ये खलिस्तानी झेंडा असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. खलिस्तानींचा झेंडा फडकावण्याचा प्रयत्न झाल्यानं हा काळा दिवस असल्याचंही काहींनी सोशल मीडियावर म्हटलं. तो शिखांचा झेंडा असूनही काहींनी खलिस्तानी झेंडा असल्याचा दावा केला आहे. यामाध्यमातून पुन्हा खलिस्तानी चळवळीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही काहींनी केला.

लाल किल्ल्यावर फडकलेला झेंडा 'निशाण साहेब'

आंदोलकांनी शेतकरी आंदोलकांच्या झेंड्यासोबत एक भगव्या रंगात असलेला झेंडा फडकवला आहे. त्यावर खंडा हे चिन्ह असून या चिन्हासह असलेल्या झेंड्याला 'निशाण साहेब' असं म्हटलं जातं. संत सिपाही संकल्पनेनुसार खंडा हे चिन्ह तयार करण्यात आलं आहे. खंडा चिन्हामध्ये दुधारी तलवार, चक्र आणि दोन कृपाण यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गुरुद्वाराच्या बाहेर हा झेंडा बघायला मिळतो.

खलिस्तानी झेंडा फडकावल्यास अडीच लाख डॉलर

दोन आठवड्यांपूर्वी बंदी घालण्यात आलेली खलिस्तानी संघटना शिख फॉर जस्टिसने घोषणा केली होती की जो कोणी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकावेल त्याला अडीच लाख डॉलर बक्षीस दिली जाईल. या घोषणेनंतर आता लाल किल्ल्यावर फडकावलेला झेंडा खलिस्तानी असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यासोबत जुने ट्विट व्हायरल केले जात आहे.

