मोबाईल क्रमांक ११ आकडी होणार नाही; ट्रायने दिलं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : मोबाईल क्रमांक ११ आकडी होणार नसल्याचे भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणाने (ट्राय) स्पष्टीकरण दिले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून मोबाईल क्रमांकाच्या आकडेवारीवरून चर्चा सुरू होती. मोबाईल क्रमांक १० वरून ११ आकडी केला जाणार असे वृत्त काही माध्यमांनी दिल्यावर स्वतः ट्रायने समोर येत यावर स्पष्टीकरण देत पडदा टाकला आहे.

असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेले नाही. मोबाईल क्रमांक हा १० आकडीचं राहणार असल्याचा खुलासा ट्रायकडून करण्यात आला आहे. ट्रायने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करत हा खुलासा केला आहे. लँडलाईन आणि मोबाईल सेवेच्या क्रमांकांबद्दल पुरेशी संसाधनं निश्चित करण्याबाबतच्या शिफारशींवर ट्रायने शुक्रवारी चर्चा केली होती. मात्र या शिफारशींचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. मोबाईल क्रमांक ११ आकडी ठेवण्याची कोणतीही शिफारस ट्रायने केली नव्हती. तर ही शिफारस या आधीच फेटाळून लावण्यात आली होती. त्यामुळे मोबाईल क्रमांक हा १० आकडीचं राहील असे ट्रायने स्पष्ट केले आहे.

Some media houses have reported that TRAI has recommended 11-digit numbering plan for mobile services. As per TRAI recommendation,country will continue with 10-digit numbering,we've categorically rejected shifting to 11-digit numbering plan:Telecom Regulatory Authority of India pic.twitter.com/1YQR1ndzh1

— ANI (@ANI) May 31, 2020