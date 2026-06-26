ट्रेनमधून सामान नेताय? भारतीय रेल्वेने बदलले नियम; आता 'या' वस्तू नेण्यास हिरवा कंदील

रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या खेळाडूंसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता भालाफेकीसारख्या स्पर्धांमध्ये वापरले जाणारे मोठ्या आकाराचे क्रीडा साहित्य रेल्वेत सोबत नेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, त्यामुळे देशभरातील खेळाडूंना स्पर्धांसाठी प्रवास करताना मोठा फायदा होणार आहे..यापूर्वी मोठ्या आकाराच्या क्रीडा साहित्यामुळे अनेक खेळाडूंना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. काही वेळा साहित्य वेगळ्या मार्गाने पाठवावे लागत असे, तर काहींना अतिरिक्त खर्चही करावा लागत होता. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही अडचण दूर होणार आहे..Railway Fine: बिनतिकीट प्रवाशांवर मोठा दणका! नियम मोडल्यास दुप्पट पैसे आकारणार; रेल्वे प्रशासनाकडून नवे दंड जाहीर.रेल्वे मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, भालाफेकीसाठी वापरला जाणारा भाला तसेच इतर काही मोठ्या आकाराचे क्रीडा साहित्य मालवाहतूक शुल्क भरून रेल्वेत नेता येणार आहे. अशा साहित्याला ट्रेनच्या लगेज डब्यात प्राधान्याने जागा दिली जाईल. विशेष म्हणजे, या क्रीडा साहित्यावर सामान्य सामानासाठी लागू असलेली वजन मर्यादाही लागू होणार नाही. त्यामुळे खेळाडूंना त्यांचे साहित्य सुरक्षितपणे आणि अधिक सोयीने नेता येणार आहे..मात्र, ही सुविधा सर्व प्रकारच्या क्रीडा साहित्याला लागू होणार नाही. पोल व्हॉल्टमध्ये वापरला जाणारा पोल या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. त्याची लांबी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित तांत्रिक कारणांमुळे तो कोणत्याही प्रवासी ट्रेनमध्ये वाहून नेण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे..Exclusive News:विना तिकीट प्रवास आता महागणार! आता २५० वरून थेट किमान दंड ५०० रुपये!.दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना विद्यमान नियमांचे पालन करण्याचे आवाहनही केले आहे. रेल्वेने प्रवास करताना पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर, फटाके, स्फोटके, दारूगोळा, शस्त्रे किंवा इतर कोणतेही धोकादायक साहित्य सोबत नेण्यास सक्त मनाई आहे. अशा वस्तू आढळल्यास संबंधित प्रवाशावर कायदेशीर कारवाईसह दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.