न्यूयॉर्कला जा आणि लस मिळवा मोफत; ऑफरमुळे ट्रॅव्हल कंपनी वादात

नवी दिल्ली - जगभरत कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाला असून एक वर्ष झालं तरी यावर अद्याप औषध आलेलं नाही. दरम्यान, काही देशांमध्ये व्हॅक्सिनचा शोध सुरू असून लवकरच ते उपलब्ध होईल अशी माहिती कंपन्यांनी दिली आहे. यातच आता एका टुरिझम कंपनीने लोकांना व्हॅक्सिन टुरिझमची ऑफर दिल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. यावर कंपनीला स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे.

राधिका गुप्ता यांना शेअर केलेल्या स्क्रिनशॉटमध्ये एका टुरिझम कंपनीचा मेसेज दिसत आहे. त्यानुसार कंपनी डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेला जाण्यासाठी आकर्षक अशा पॅकेजची ऑफर देत आहे. कंपनीच्या ऑफरमध्ये मुंबई ते न्यूयॉर्क आणि पुन्हा मुंबईला असं तीन दिवस आणि चार रात्रीचं पॅकेज आहे. यासाठी 1 लाख 74 हजार 999 रुपये मोजावे लागतील. यात एअरफेअर आणि हॉटेलमध्ये राहणं याचा समावेश आहे.

