TMC Symbol Dispute : 'तृणमूल'च्या नाव-चिन्हाचा वाद; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश, निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांची मुदत

तृणमूल काँग्रेसचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबतच्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांची मुदत दिली आहे. पक्षावरील वर्चस्वावरून दोन गटांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना पर्यायी नावे आणि निवडणूक चिन्हे उपलब्ध करून दिली आहेत..ही परिस्थिती अनिश्चित काळापर्यंत चालू राहू शकत नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. या कालावधीत हे प्रकरण निकाली काढताना निवडणूक आयोगाला काही अडचण आल्यास, ते न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतात..TMC Name Symbol Row : तृणमूल काँग्रेसच्या नाव-चिन्हावरून वाद; ममता बॅनर्जी गटाकडून तीन पर्याय सादर, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही तीव्र आक्षेप.पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (AITC) नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आगामी पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. आयोगाच्या या आदेशाला बॅनर्जी यांनी आव्हान दिले होते. पक्षातील दोन गटांमध्ये पक्षचिन्हावरून वाद सुरू असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत तात्पुरती उपाययोजना म्हणून चिन्ह गोठवण्यात आल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले..सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाशी संबंधित पूर्वीच्या वादांचा तपशील न्यायालयासमोर सादर केला. अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी पूर्वी किती कालावधी लागला, याची माहिती असलेला तक्ताही आयोगाने सादर केला. अशा स्वरूपाचा वाद हाताळण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले..सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, ममता बॅनर्जी यांच्या गटाकडून संबंधित उत्तर आधीच दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, प्रतिस्पर्धी गटाचे उत्तर अद्याप दाखल झालेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रतिस्पर्धी गटाला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले..यानंतर प्रतिस्पर्धी गटाचे उत्तर प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पक्षचिन्हाचा वाद निकाली काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले..दरम्यान, या प्रकरणाच्या मूळ गुणदोषांवर किंवा कोणत्या गटाचा दावा योग्य आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.