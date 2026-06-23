तृणमूलच्या महिला नेत्याच्या घरी छापा, ३०० तोळे सोन्याचं घबाड; अधिकारी चक्रावले

TMC Leader Raid: पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर होताच तृणमूल काँग्रेसच्या नेते तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. टीएमसीचे माजी महापौर सव्यसाची दत्ता यांच्या अटकेनंतर निकटवर्तीय टीना भौमिका साहा अडचणीत आल्या आहेत. त्यांच्या घरात सापडलेलं सोनं पाहून पोलीसही चक्रावले आहेत. सव्यसाची यांच्या चौकशीत मिळालेल्या माहितीनंतर टीना यांना नादिया जिल्ह्यातील घरावर छापा मारला होता. टीना आणि तिच्या वडिलांच्या घरातून ३ किलो सोनं जप्त करण्यात आलंय. Trinamool Congress Leader Under Scanner After Gold Recovery in Police Raid.सव्यसाची दत्ता यांना जबरदस्तीने वसुली प्रकऱणात अटक केली होती. यानंतर पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली होती. चौकशीत त्यांनी टीना साहा यांचं नाव घेतलं होतं. सव्यसाची यांनी नादिया जिल्हा परिषदेच्या सदस्य टीना भौमिक साहा यांचं नाव सांगितलं होतं. नजीरपूरमधील त्यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला..कोण आहेत जॉर्ज कुरियन? केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला? कारण आलं समोर.पोलिसांनी टीना साहा आणि तिचे वडील कंचन भौमिक यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. रात्री दोन वाजता छापा सुरू झाला आणि चौकशी पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुरू होती. २ घरांमध्ये मिळून ३ किलो सोनं पोलिसांच्या हाती लागलं. या सोन्याची किंमत ४ कोटी ३९ लाख रुपये असल्याची माहिती समजते. छाप्यावेळी टीना आणि तिचे वडील दोघेही घरी नव्हते..सव्यसाची दत्ता आणि टीना साहा यांच्यात जवळचे संबंध होते. काळ्या पैशांतून सव्यसाची सोनं खरेदी करत असल्याचा संशय आहे. सव्यसाचीच्या फ्लॅट आणि बँकेतही जवळपास साडे तीन किलो सोनं सापडलं होतं. टीनाचे वडील नाजीरपूरमध्ये कापड दुकान चालवतात. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोनं सापडल्यानं आता संशय व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.