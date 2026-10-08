Tukaram Mundhe: महाराष्ट्रातील अन्नसुरक्षा मोहिमेचा जगभर गवगवा; तुकाराम मुंढेंची न्यूयॉर्क टाइम्सने घेतली दखल

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कठोर आणि स्वतंत्र अधिकारी म्हणून देशभरात ओळख निर्माण केली आहे. आता त्यांच्या कामाची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही घेतली आहे. महाराष्ट्रातील हॉटेल आणि खाद्यपदार्थ विक्रीच्या दुकानांमधील अन्नसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाविरोधात आक्रमक कारवाई करणाऱ्या मुंढे यांचा उल्लेख ‘रॉकस्टार’ असा करत न्यूयाॅर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने पहिल्या पानावर त्यांच्याविषयी वृत्त प्रसिद्ध केले आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘मुंढेंच्या नजरेतून कोणताही व्यवसाय सुटत नाही,’ असे ‘न्यूयाॅर्क टाइम्स’ने चार ऑक्टोबरच्या अंकातील वृत्तात म्हटले असून, ‘खवय्ये त्यांचा आदर करतात, तर व्यावसायिक त्यांना घाबरतात’ असे शीर्षक वृत्ताला दिले आहे. .मुंढे यांचे वर्णन ‘अन्नसुरक्षा क्षेत्रातील सेलिब्रिटी’ असेही केले आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांची नेहमीची अंमलबजावणी करणाऱ्या त्यांच्या मोहिमेला मिळालेल्या असामान्य प्रसिद्धीवरही वृत्तात प्रकाश टाकला आहे. यापूर्वी ‘बीबीसी’नेही मुंढे यांच्या लोकप्रियतेमागील कारण अधोरेखित केले होते..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.गुड गव्हर्नन्स म्हणजे बदल घडवून आणणे’मुंढे यांनी न्यूयाॅर्क टाइम्सचे वृत्त त्यांच्या ‘एक्स’ खात्यावर शेअर केले. ‘गुड गव्हर्नन्स म्हणजे मथळे मिळविणे नव्हे, तर बदल घडवून आणणे,’ असे त्यांनी म्हटले. अन्नसुरक्षा म्हणजे शेवटी लोकांचे संरक्षण करणे, नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि जनतेचा विश्वास निर्माण करणे होय. नियमांची अंमलबजावणी निष्पक्ष, निर्भीड आणि सातत्यपूर्ण असेल, तर संस्थांची विश्वासार्हता वाढते आणि व्यवस्था योग्य प्रकारे काम करते, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण होतो. महाराष्ट्रातील अशीच एक कथा ‘न्यूयाॅर्क टाइम्स’ने मांडली आहे,” असे मुंढे यांनी लिहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.