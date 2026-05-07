DMK-AIDMKने सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केल्यास १०८ आमदार राजीनामे देतील; TVKच्या इशाऱ्याने खळबळ

DMK AIADMK Alliance Talks Trigger Political Storm तामिळनाडुतील सत्तास्थापनेचा पेच सुटण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या टीव्हीकेला बहुमत गाठता आलं नाहीय. टीव्हीकेचा प्रमुख थलपती विजयने राज्यपाल आर्लेकर यांची दोन वेळा भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. मात्र बहुमताचा आकडा घेऊन या असं राज्यपालांनी स्पष्ट सांगितलंय. दरम्यान, आता टीव्हीके पक्षानं डीएमके आणि एआयडीएमकेनं राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केल्यास आमचे सर्व आमदार राजीनामा देतील असा इशारा दिला आहे. एनडीटीव्हीने सुत्रांच्या हवाल्याने याबाबत वृत्त दिलं आहे. .डीएमके आणि एआयडीएमकेच्या आज दोन बैठका पार पडल्या. या बैठकानंतर टीव्हीकेनं गुरुवारी सायंकाळी दोन्ही पक्षांना इशारा दिला की, जर एमके स्टालिन किंवा पलानीस्वामी यांनी तामिळनाडुत सरकार स्थापनेचा दावा केला तर आमच्या पक्षाचे सर्व १०८ आमदार राजीनामा देतील. या इशाऱ्याने तामिळनाडुच्या राजकारणात खळबळ उडालीय..बहुमत डावलून भाजपला आमंत्रण देत शपथही दिलेली, आता विजयसाठी अट का? राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न.विजयच्या पक्षाने १०८ जागा जिंकल्या असून राज्यात सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्याला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करावं असं विजयला वाटतं. मात्र राज्यपालांनी असं न करता सत्तास्थापनेसाठी दोन वेळा भेट घेऊनही राज्यपालांनी ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याच्या पत्राची मागणी केलीय..टीव्हीकेला काँग्रेसच्या पाच आमदारांचा पाठिंबा आहे. मात्र बहुमतासाठी आणखी ५ ते ६ आमदारांची आवश्यकता आहे. टीव्हीकेच्या नेत्यांनी आज माकप आणि भाकपच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. त्यांना पाठिंब्यासाठी विनंती करण्यात आली. या चर्चेत काय झालं हे अद्याप समोर आलं नाहीय.