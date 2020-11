दिल्ली आणि गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये ट्विटर वॉर

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या प्रदुषणाची समस्या ज्वलंत आहे. दिल्लीची हवा ही मानवी श्वासोच्छवासासाठी योग्य राहिलेली नाहीये, इतपत तिथल्या हवेचे अवमूल्यन झाले आहे. यावरुन सातत्याने दिल्ली राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये तू-तू-में-में पहायला मिळतं. पंजाबमध्ये जाळल्या जाणाऱ्या शेतातील गवत आणि तणामुळे दिल्ली भागात हा प्रदुषणाचा प्रश्न निर्माण होतो, असं म्हटलं जातं. या साऱ्या प्रदुषणाच्या प्रश्नावर आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यात ट्विटरवरुनच बाचाबाची झाल्याचं दिसून येतंय.

हेही वाचा - अरुंधती रॉय यांचे पुस्तक अभ्यासक्रमातून घेतलं मागे; वादग्रस्त असल्याचा शेरा

गोव्यामध्ये पर्यावरणासंदर्भात सुरु असणाऱ्या एका विरोध प्रदर्शनाला अरविंद केजरीवाल यांनी समर्थन देणारे ट्विट केले होते. या समर्थानात त्यांनी राज्यातील भाजपच्या सरकारवर टीकाही केली होती. त्यांच्या या टीकेला गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उत्तर दिल.

.@DrPramodPSawant Its not abt Delhi’s pollution vs Goa’s pollution. Both Delhi and Goa are dear to me. We are all one country. We all have to work together to ensure there is no pollution in both Delhi and Goa. https://t.co/AWiIg7zX1W

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 11, 2020