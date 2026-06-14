TMC Split: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भूकंप! टीएमसीचे बंडखोर खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन होणार; NDA ला पाठिंबा देणार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्यासोबत तासभर चाललेल्या बैठकीनंतर बंडखोर टीएमसी खासदारांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. रविवारी, टीएमसी खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली की, लोकसभेतील २० बंडखोर टीएमसी खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीमध्ये सामील होतील. सत्ताधारी एनडीए आघाडीला आपला पाठिंबा जाहीर करतील. पश्चिम बंगालमधील सध्याच्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. .काकोली घोष दस्तीदार यांच्या व्यतिरिक्त आणखी एक बंडखोर टीएमसी खासदार, सुदीप बंदोपाध्याय यांनीही आपला गट टीएमसी नावासंदर्भात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करेल असे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले, "आम्ही नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीमध्ये सामील झालो आहोत. तो एक राजकीय पक्ष आहे. तो एक मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्ष आहे. आम्ही त्यात विलीन झालो आहोत. खरी टीएमसी कोणती, हे न्यायालय ठरवेल." अभिषेक बॅनर्जी यांनी अध्यक्षांना ही विनंती केली. .Army New Uniform: भारतीय लष्कराचा मोठा बदल! ८ वर्षांनंतर नवा ड्रेस कोड लागू; ब्रिटिशकालीन परंपरांना रामराम, आर्मीचा 'देसी' लूक चर्चेत.अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात, अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षात कोणत्याही स्वतंत्र गटांना मान्यता न देण्याचे आवाहन केले. "टीएमसी हा एकच पक्ष आहे. तो एक अविभाज्य राजकीय पक्ष आहे. लोकसभेतील पक्षाचे अस्तित्व त्याच राजकीय पक्षातून निर्माण झाले आहे. तो त्याचाच एक भाग आहे." जर अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली, तर हा टीएमसीला एक मोठा राजकीय धक्का असेल. यामुळे लोकसभेतील पक्षाचे संख्याबळ २० पर्यंत कमी होईल. तसेच यामुळे विरोधी पक्षांचे संसदीय गणितही बदलू शकते. .Liquor Policy: मद्य व्यवसायात मोठे बदल! पारंपरिक मद्याला सरकारी मान्यता मिळणार; सरकारने लागू केले नवे नियम.ममता बॅनर्जी यांनी १९९८ मध्ये टीएमसीची स्थापना केली होती. आता, तीन दशकांनंतर, ही पक्षातील सर्वात मोठी फूट ठरेल. अभिषेक बॅनर्जी यांनी अध्यक्षांना पत्र लिहून स्वतंत्र गट स्थापन करण्यास आक्षेप घेतला होता, त्यामुळे जर बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गटाची मागणी केली असती, तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकल्या असत्या. परिणामी, बंडखोर खासदारांनी ' नॅशनलिस्ट सिटिझन पार्टी' या स्वतंत्र पक्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. खासदारांची संख्या दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त असल्याने, या खासदारांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.