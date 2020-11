अखेर ट्विटरचा माफीनामा; चूक सुधारण्यासाठी मागितला वेळ

सोशल मीडियातील लोकप्रिय कंपनी असलेल्या ट्विटरने भारताच्या हद्दीत असलेल्या लडाखचा भूभाग चीनमध्ये दाखवणाऱ्या नकाशाबद्दल माफी मागितली आहे. ही चूक सुधारण्यासाठी ट्विटरने 30 नोव्हेंबरपर्यंत अवधी मागितला आहे. ट्विटरने एका नकाशामध्ये लडाखचा भूभाग चीनच्या हद्दीत दाखवला होता.

या मुद्यावरुन भारताने आक्षेप नोंदवला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भारताकडून संसदीय समितीची निवड करण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्ष मिनाक्षी लेखी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

Twitter apologized for the mistake and has informed us that they are working on a correction. By 30th November 2020, they will rectify the mistake: Meenakshi Lekhi, Chairperson, Joint Committee of Parliament on Data Protection Bill https://t.co/TmkeoWQS6S pic.twitter.com/DPLkJ8oQL3

