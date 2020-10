दोन अतिरेक्यांचा खात्मा; शोपियांमधील सर्च ऑपरेशन यशस्वी

जम्मू आणि काश्मिर : सोमवारी दुपारपासून जम्मू आणि काश्मिरमधील शोपियां जिल्ह्यात अतिरेक्यांचे सर्च ऑपरेशन सुरु होतं. या सर्च ऑपरेशनमध्ये आतापर्यंत दोन अतिरेक्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे, अशी माहिती भारतीय लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी आज मंगळवारी दिली आहे. ही मोहीम भारतीय सैन्य आणि सीआरपीएफच्या जवानांनी एकत्रितपणे राबवली आहे. ऑपरेशन अंतर्गत आज दुसरा अतिरेकी मारला गेला आहे.

#UPDATE One more terrorist killed during the operation in Melhora area of Shopian district. Total two terrorists have been eliminated so far. One AK rifle and one pistol recovered. The operation has concluded: Indian Army. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) October 20, 2020