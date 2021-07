काश्मीर: एन्काऊंटरमध्ये सैन्याने दोन दहशतवाद्यांचा केला खात्मा

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरच्या (kashmir) पुलवामा जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी एन्काऊंटरमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा (terrorists gunned down) केला आहे. मृत दहशतवाद्यांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. नागबेरन- तर्सारच्या जंगलात शनिवारी सकाळी ही चकमक झाली. (Two terrorists gunned down in encounter in Jammu & Kashmir's Pulwama dmp82)

दाचिगम जिल्ह्यातील नामिबियन मर्सर भागात ही चकमक झाली. काश्मीर झोन पोलिसांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली. सध्या शोध मोहिम सुरु आहे.

दरम्यान राजौरी जिल्ह्यात हाय वे वर IED स्फोटके सापडली. बॉम्ब निकामी पथकाने हा बॉम्ब निकामी केला. सध्या या परिसराला सुरक्षा पथकांनी घेराव घातला आहे.