मोठी बातमी : पुलवामात दोन दहशतवादी ठार; सर्च ऑपरेशन सुरु

जम्मू आणि काश्मीर : पुलवामामध्ये एन्काऊंटर ऑपरेशन सुरु आहे. पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या संयुक्त विद्यमाने हे ऑपरेशन सुरु आहे. यामध्ये दोन दहशतवादी या ऑपरेशनमध्ये ठार केल्याची माहिती मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे ऑपरेशन तेकानबटपोरा या भागात सुरु आहे. CRPF च्या 182 क्रमांकाची बटालियन आणि जम्मू पोलिस हे ऑपरेशन पार पाडत आहेत. दोन्ही बाजूने फायरिंग सुरु आहे. सध्यातरी दहशतवाद्यांची संख्या आणि त्यांच्या कोणत्याही दहशतवादी संघटनेची माहिती मिळालेली नाहीये. याबाबतची अधिक माहिती अद्याप मिळणे बाकी आहे.

Jammu & Kashmir: Two unidentified terrorists killed in an encounter with security forces at Tiken area of Pulwama. Operations still underway. More details awaited.

