Uddhav Thackeray INDIA Alliance : उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडणार?, ठाकरेंच्या सवालाने दिल्लीतील बैठकीत नाराजीचे सूर

Uddhav Thackeray Exit from INDIA Alliance : महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीचे प्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत का?, अशी चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे. दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी आघाडीच्या नेतृत्वावर आणि समन्वयाच्या अभावावर थेट प्रश्न उपस्थित केल्याने विरोधकांतील अंतर्गत मतभेद उघड झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..इंडिया आघाडीत एकमत नसल्याचा ठपका ठेवत ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘इंडिया’ आघाडीचा चेहरा कोण? असा सवाल केला. आम आदमी पक्ष, द्रमुकसारख्या पक्षांनी इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतल्यावरून समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली..उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या बैठकीचा अपवाद वगळता लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या ११ पैकी आठ विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचा पराभव झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेली ‘इंडिया’ आघाडीची ही पहिलीच महत्त्वाची बैठक होती..या बैठकीत समन्वयापेक्षा विविध मित्रपक्षांच्या राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीविषयीच अधिक तक्रारी होत्या. बैठकीमध्ये आभासी स्वरूपात सहभागी झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी इंडिया आघाडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Bachchu Kadu on Uddhav Thackeray: 'पाठिंबा दिला म्हणून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री', बच्चू कडूंचे जशास तसे उत्तर.सुप्रिया सुळेंकडून सावध भूमिकाराष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीमध्ये असलेल्या समन्वयाचे उदाहरण देत तशाच प्रकारचा समन्वय इंडिया आघाडीमध्ये हवा, अशी सूचना केली. ज्याप्रकारे शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत हे आघाडीतील घटक पक्षांची पाठराखण करतात, तशी एकवाक्यता इंडिया आघाडीत राष्ट्रीय पातळीवरही असायला हवी, असेही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.