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Uddhav Thackeray INDIA Alliance : उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडणार?, ठाकरेंच्या सवालाने दिल्लीतील बैठकीत नाराजीचे सूर

Uddhav Thackeray Latest News : उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. दिल्लीतील विरोधी पक्षांच्या बैठकीत ठाकरेंनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे नाराजीचे सूर उमटल्याची चर्चा आहे.
Uddhav Thackeray INDIA Alliance latest news

Uddhav Thackeray INDIA Alliance latest news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Uddhav Thackeray Exit from INDIA Alliance : महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीचे प्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत का?, अशी चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे. दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी आघाडीच्या नेतृत्वावर आणि समन्वयाच्या अभावावर थेट प्रश्न उपस्थित केल्याने विरोधकांतील अंतर्गत मतभेद उघड झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

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