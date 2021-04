"उद्धव ठाकरेंनी गमावला सरकार चालवण्याचा नैतिक अधिकार"

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकताच आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवला. देशमुख यांच्या राजीनाम्यावरुन भाजपाने राष्ट्रीय पातळीवर महाविकास आघाडी सरकारला टार्गेट केलं. उद्धव ठाकरे यांनी सरकार चालवण्याचा नैतिक आधार गमावला आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी टोला लगावला आहे. भाजपाच्या दबावामुळेच त्यांना राजीनामा देणं भाग पडल्याचंही ते म्हणाले.

Sharad Pawar Ji is a senior political leader of the country. He ought to have understood the implications of giving a complete clean chit to Anil Deshmukh: Union Minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad

