Kerala Election Results: केरळमध्ये ‘यूडीएफ’चा दणदणीत विजय; ‘एलडीएफ’चा पराभव, ‘पिनराईवाद’चा अस्त, १० वर्षांची सत्ता संपली!

Pinarayi Vijayan leadership impact on election results: घराणेशाही, भ्रष्टाचार, अंतर्गत बंडाळी आणि मुस्लिम मतदारांपासून疎दूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एलडीएफचा किल्ला कोसळला; काँग्रेसच्या यूडीएफला १४० पैकी ९७ जागा, पिनराई विजयन यांच्या ‘पिनराईवाद’ला मतदारांनी दिला कडवा शह
End of an Era in Kerala: UDF Triumphs as LDF Rule Collapses

केरळम विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूडीएफ) १४० पैकी ९७ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मार्क्सवादी काँग्रेसप्रणित डाव्या लोकशाही आघाडीचा (एलडीएफ) या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. या निकालाने अनेक मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाजही फोल ठरले आहेत. पिनराई विजयान यांच्या नेतृत्वशैलीला ‘पिनराईवाद’ असे संबोधले जात होते. आता ‘एलडीएफ’च्या पराभवाने हा ‘पिनराईवाद’चा अस्त झाला आहे.

