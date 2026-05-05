Kerala Election Results: केरळमध्ये ‘यूडीएफ’चा दणदणीत विजय; ‘एलडीएफ’चा पराभव, ‘पिनराईवाद’चा अस्त, १० वर्षांची सत्ता संपली!

केरळम विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूडीएफ) १४० पैकी ९७ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मार्क्सवादी काँग्रेसप्रणित डाव्या लोकशाही आघाडीचा (एलडीएफ) या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. या निकालाने अनेक मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाजही फोल ठरले आहेत. पिनराई विजयान यांच्या नेतृत्वशैलीला 'पिनराईवाद' असे संबोधले जात होते. आता 'एलडीएफ'च्या पराभवाने हा 'पिनराईवाद'चा अस्त झाला आहे..मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (वय ८१) यांचा कन्नूर जिल्ह्यातील त्यांच्या धर्मदम मतदारसंघातून विजय झाला असला तरी मताधिक्क्य घटले आहे. विजयन यांनी दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे केले होते. त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालनंतर आता केरळममधूनही डाव्यांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. कन्नूर जिल्ह्यातील सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील (माकप) अंतर्गत बंडाळी पक्षाच्या पराभवाचे मुख्य कारण मानले जात आहे. माजी मंत्री जी. सुधाकरन यांनी 'यूडीएफ'मध्ये प्रवेश करून अंबालाप्पुझा येथून विजय मिळवला. तळीपारंबा मतदारसंघात टी. के. गोविंदन यांनी 'माकप'चे राज्य सचिव गोविंदन मास्टर यांच्या पत्नी पी. के. श्यामला यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. .कन्नूर जिल्ह्यातील पय्यान्नूर मतदारसंघातून व्ही. व्ही. कुंजीकृष्णन विजयी झाले.निवडणुकीत 'यूडीएफ'ला ९७, तर 'एलडीएफ'ला केवळ ३५ जागा मिळाल्या आहेत. एर्नाकुलम, कोट्टायम, वायनाड आणि इडुक्की या जिल्ह्यांतून 'एलडीएफ'चे अस्तित्व पूर्णपणे पुसले गेले आहे. विजयन यांचा अहंकार आणि मुस्लिम समुदायाची त्यांच्यापासून झालेली फारकत यामुळे हा ऐतिहासिक पराभव झाल्याचे बोलले जात आहे. 'एलडीएफ'चे के. एन. बालगोपाळ, साजी चेरियन, पी. प्रसाद यांसारखे काही मंत्री निवडून आले आहेत. मुस्लिम लीगने २२ जागा जिंकल्या असून, केरळ काँग्रेस (मणी) गटाला सर्व १२ जागांवर पराभवाचा सामना करावा लागला आहे..भाजपने खाते उघडलेभाजपने या निवडणुकीत तीन जागा जिंकून आपले खाते उघडले आहे. यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (नेमम), व्ही. मुरलीधरन (कळकुठम) आणि बी. बी. गोपाकुमार (चाथनूर) यांचा समावेश आहे. पिनराई विजयन यांच्या कारभाराबद्दल जनतेमध्ये असलेला तीव्र असंतोष या निकालातून स्पष्ट झाला आहे. भाजपला यंदा ११ मतदारसंघांमध्ये विजयाची मोठी अपेक्षा होती..पक्षांतर्गत नाराजीव्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्या नावावर मते मागून २०१६ मध्ये सत्तेत आलेल्या विजयन यांनी नंतर घराणेशाहीला खतपाणी घातल्याचा आरोप जनतेने केला आहे. त्यांनी पक्षावर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करत स्वतःलाच मुख्यमंत्री म्हणून पुढे केले, अशी पक्षांतर्गत टीका होत होती. विजयन यांच्या सत्ताकाळात त्यांचे जावई मोहम्मद रियास यांना अवाजवी महत्त्व देण्यात आले. रियास यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटन अशी दोन महत्त्वाची खाती सोपविली होती. त्यांच्या कन्या वीणा विजयन यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली होती. 'एलडीएफ'मध्ये अंतर्गत लोकशाही उरलेली नसून, प्रमुख नेत्यांमध्येच सत्तापदे वाटली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. पक्षातील विरोधकांना बाजूला सारण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि तिजोरीची होत असलेली लूट यावरूनही सरकारवर टीका होत होती. .विजयन यांनी यापूर्वीच २०२६ मध्येम 'एलडीएफ'चे सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येईल, असा दावा केला होता. सध्या ८१ वर्षांचे असलेल्या विजयन यांना वयोमर्यादेच्या नियमातून सूट देण्यात आली, तर अनेक ज्येष्ठ डाव्या नेत्यांना मात्र वयाचा निकष लावून उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. कन्नूर जिल्हा हा दीर्घकाळ साम्यवादी चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जात होता. पिनराई विजयन हे १९७० च्या दशकापासून केरळमच्या निवडणूक आणि पक्षीय राजकारणात प्रभावी नेते म्हणून सक्रिय राहिले आहेत. त्यांनी पक्ष सचिव तसेच वीजमंत्री म्हणूनही काम पाहिले होते. एसएनसी-लॅव्हलिन प्रकरणातील ३७४ कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणातही त्यांचे नाव चर्चेत आले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर आतापर्यंत ३६ वेळा सुनावणी तहकूब झाल्याचे सांगितले जाते..तिसरा पर्यायकेरळममध्ये मुख्यतः संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) आणि डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) असे दोन प्रमुख राजकीय पर्याय होते. मात्र, यावेळी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) तीन जागा जिंकत राज्यातील राजकारणात तिसरा पर्याय म्हणून उदय घेतल्याचे चित्र दिसत आहे.काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, ''याबाबत मला अद्याप कल्पना नाही. आमच्या पक्षात निवडून आलेले आमदार आणि काँग्रेस अध्यक्षांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होते. त्यानंतर पक्षश्रेष्ठी अंतिम निर्णय घेतात. आमच्याकडे नेतृत्वासाठी अनेक सक्षम पर्याय असणे, हे सकारात्मक लक्षण आहे.''.प्रमुख विजयीमुख्यमंत्री पिनराई विजयन (एलडीएफ) ः धर्मादमओमन चंडी (काँग्रेस) ः पुथुपल्लीके. एन. बालगोपाल (माकप) ः कोट्टारक्कराराजीव चंद्रशेखर (भाजप) ः नेमोमसाजी चेरियन (माकप) ः चेंगन्नूरपराभूतव्ही. शिवनकुट्टी (माकप) ः नेमोमपी. पी. चित्तरंजन (माकप) ःअलाप्पुझाए. के. शशींद्रन (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) ःइलातूर 