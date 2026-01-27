नियम मागे घ्या! General vs OBC वाद उफाळून येईल, UGCच्या निर्णयावरून उद्रेक; काय आहे प्रकरण

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमावलीमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातील कॉलेज, विद्यापीठांना मान्यता देणाऱ्या युजीसीकडे कॉलेजचे अधिकार काढून घेण्याचेही अधिकार आहेत. शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षकांची योग्यता, सरकारकडून निधी देणं इत्यादी अधिकार युजीसीकडे असतात. अलिकडेच युजीसीने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन्स २०२६ नावाने एक नियमावली जारी केलीय. यात कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील भेदभाव कमी कऱण्याचा उद्देश असल्याचं युजीसीने म्हटलंय. पण याच नियमावलीला खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी, प्राध्यापकांनी विरोध केला आहे. .युजीसीच्या नव्या नियमांमुळे विद्यापीठ आणि कॉलेज कॅम्पसमधील वातावरण आणखी बिघडेल असा दावा करत सोशल मीडियावर RollBackUGC असा ट्रेंड सुरू आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडली जात आहे. ओपन विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू केला जात असल्याचा आरोप करत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत..मदर ऑफ ऑल डील! भारत - EUमध्ये मुक्त व्यापार करारावर सह्या; PM मोदींनी केली घोषणा.काय आहे नियम?सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी देण्यासाठी एससी-एसटीसह ओबीसी विद्यार्थी, कर्मचारी आणि शिक्षकसुद्धा जातीआधारित भेदभावाची तक्रार करू शकतात असा नवा नियम तयार करण्यात आला आहे. याच नियमाच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेत. २०१२ मध्ये जो नियम होता त्यात ओबीसींचा समावेश नव्हता. नव्या नियमानुसार ओबीसी विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांनाही छळ किंवा भेदभावाची तक्रार करण्याचा अधिकार दिला आहे. तक्रार सिद्ध झाल्यास दोषी आढळणाऱ्याला दंड करण्याची किंवा निलंबित करण्याची तरतूद करण्यात आलीय..का होतोय विरोध?खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांनी मागणी केलीय की हे नियम मागे घ्यावेत. आरोपीच्या चौकशीआधीच या नियमानुसार खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला दोषी मानलं जात आहे. त्यांना खोट्या आरोपांमध्ये सहज अडकवलं जाऊ शकतं. याशिवाय दोन समाजातील भेदभाव आणखी वाढेल आणि खुल्या प्रवर्गाविरोधात याचा शस्त्र म्हणून वापर होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय..का बनवला नियमसर्वोच्च न्यायालयाने रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांसारख्या प्रकरणात सुनावणीवेळी युजीसीला भेदभाव रोखण्यासाठी कठोर नियम बनवण्यास सांगितलं होतं. हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुला आणि मुंबई मेडिकल कॉलेजमध्ये पायल तडवीने जातीवरून छळानंतर आत्महत्या केली होती. यानंतर दोघांच्याही कुटुंबियांकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर कोर्टाने म्हटलं होतं की, युजीसीने २०१२ चा जुना नियम बदलून भेदभाव रोखण्यासाठी आणखी भक्कम पावले उचलावी. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर फेब्रुवारीत एक ड्राफ्ट जारी केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.