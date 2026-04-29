Aadhaar Design Change : आधार कार्डचा नवा अवतार! नाव-पत्ता गायब; फक्त फोटो अन् QR कोड, कशी आहे नवी डिझाईन? पाहा

भारतातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ओळखपत्र असलेल्या आधार कार्डमध्ये आता मोठे बदल होणार आहेत. UIDAI कडून जारी केलेल्या या कार्डच्या डिझाइनमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या अनेक ठिकाणी आधारची छायाप्रत देताना वैयक्तिक माहिती लीक होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. हीच चिंता लक्षात घेऊन सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे..नवीन आधार कार्ड कसे असेल?नवीन आधार कार्डचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे असणार आहे. आधीप्रमाणे नाव, पत्ता आणि १२ अंकी आधार क्रमांक कार्डवर दिसणार नाही. त्याऐवजी फक्त तुमचा फोटो आणि एक सुरक्षित QR कोड असेल. त्यामुळे कार्ड हरवले किंवा कुठे दिले तरी तुमची वैयक्तिक माहिती सहज कोणालाही दिसणार नाही..QR कोडची खासियत काय आहे?या QR कोडमध्ये तुमची सर्व माहिती सुरक्षित आणि एनक्रिप्टेड स्वरूपात साठवलेली असेल. नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि आधार क्रमांक ही माहिती त्यात असेल पण ती फक्त अधिकृत ॲप किंवा सरकारी स्कॅनरद्वारेच वाचता येईल. त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला तुमची माहिती मिळवणे जवळपास अशक्य होईल..बदलामागील मुख्य कारण काय?या नव्या बदलामागे सर्वात मोठा उद्देश म्हणजे नागरिकांची गोपनीयता जपणे आणि फसवणूक थांबवणे. अनेक वेळा विविध संस्था आधारच्या प्रती साठवून ठेवतात ज्यामुळे डेटा गैरवापराचा धोका वाढतो. नवीन डिझाइनमुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..डिजिटल आधारला मिळणार चालनासरकार डिजिटल आधार वापराला प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी UIDAI ने आधीच एक अधिकृत ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. या ॲपमुळे नागरिकांना त्यांचे आधार डिजिटल स्वरूपात सहज शेअर करता येते आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक जलद होते. नव्या डिझाइनमुळे ही डिजिटल प्रणाली अधिक मजबूत होणार आहे..नागरिकांनी काय करावे?नवीन आधार कार्ड अधिकृतपणे लागू होईपर्यंत नागरिकांनी शक्यतो डिजिटल आधारचा वापर करावा. तसेच अनोळखी ठिकाणी आधारची झेरॉक्स देताना सावधगिरी बाळगावी. सरकार 'आधार व्हिजन 2032' अंतर्गत डेटा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलत आहे. त्यामुळे येत्या काळात आधार अधिक सुरक्षित आणि वापरण्यास सोपा होणार आहे.