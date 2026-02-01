Union Budget 2026 : शेती मातीसाठी बजेटमध्ये काय मिळालं,‘भारत विस्तार एआय’ची घोषणा; शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती

Nirmala Sitaraman Live Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी (ता. १) एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करताना सितारामन यांनी शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बजेट सादर केलं. शेतकऱ्यांसाठी या बजेटमध्ये काय तरतुद केली..केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘भारत विस्तार एआय’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा केली. या एआय-आधारित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेमुळे देशातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती उत्पादन वाढवता येणार असून उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे..Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात बँकिंग क्षेत्राबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा, सरकारचा Banking Reforms वर असणार जोर.‘भारत विस्तार एआय’ ही केंद्र सरकारने विकसित केलेली एआय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, शेतकरी आपल्या स्थानिक भाषेत एआय चॅटबॉटशी संवाद साधू शकणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांबाबत सविस्तर माहिती, विविध शासकीय योजनांची माहिती तसेच बाजारभाव व मार्केट ट्रेंडचे अपडेट्स दिले जाणार आहेत. यामुळे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पन्नात वाढ करता येणार आहे..युनिफाइड सिस्टम आणि एआय चॅटबॉट‘भारत विस्तार एआय’ अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी एआय चॅटबॉट, युनिफाइड डिजिटल सिस्टम आणि टेस्टिंगविषयक माहिती उपलब्ध करून देण्याची व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. ‘कृषी साथी एआय’ या चॅटबॉटच्या माध्यमातून शेतकरी व्हॉइस चॅटिंगद्वारे आपल्या शेतीशी संबंधित प्रश्न, अडचणी आणि समस्या मांडू शकणार आहेत. याशिवाय, व्हिडिओच्या माध्यमातूनही उपाय आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे..टेस्टिंग व शिफारसींची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंतया उपक्रमांतर्गत पायलट टेस्टिंग करण्यात येणार असून त्याची सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात कोणती पिके घ्यावीत, याबाबत शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेता येणार असून शेतीतील जोखीमही कमी होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिफारसींसाठी आवश्यक माहिती आयसीएआर (ICAR) कडून घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘भारत विस्तार एआय’मुळे तंत्रज्ञान आणि शेती यांचा मेळ घालून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.