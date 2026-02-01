देश

Union Budget 2026 : शेती मातीसाठी बजेटमध्ये काय मिळालं,‘भारत विस्तार एआय’ची घोषणा; शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती

Agriculture Budget Nirmala Sitaraman : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि माती आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘भारत विस्तार एआय’ या योजनेच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीची सुरुवात होणार आहे.
Sandeep Shirguppe
Nirmala Sitaraman Live Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी (ता. १) एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करताना सितारामन यांनी शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बजेट सादर केलं. शेतकऱ्यांसाठी या बजेटमध्ये काय तरतुद केली.

