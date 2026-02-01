देश

Union Budget-2026 : ''तरुणांकडे नोकरी नाही, शेतकरी संकटात, हा अर्थसंकल्प म्हणजे...''; राहुल गांधींची टीका; खरगेंनीही मोदी सरकारला केलं लक्ष्य

राहुल गांधी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
Union Budget 2026 Reactions

Union Budget 2026 Reactions

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पावर आता विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
Budget

Related Stories

No stories found.