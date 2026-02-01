Union Budget-2026 : ''तरुणांकडे नोकरी नाही, शेतकरी संकटात, हा अर्थसंकल्प म्हणजे...''; राहुल गांधींची टीका; खरगेंनीही मोदी सरकारला केलं लक्ष्य

निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पावर आता विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. .राहुल गांधी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, “तरुणांकडे नोकऱ्या नाहीत. गुंतवणूकदार आपली भांडवलं बाहेर काढत आहेत. घरगुती बचत झपाट्याने कमी होत आहे. शेतकरी अडचणीत आहेत. येणाऱ्या जागतिक धोक्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. हा अर्थसंकल्प भारतासमोरील खऱ्या संकटांपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे.”, असं त्यांनी म्हटलं..Latest Marathi News Union Budget 2026 केंद्र सरकारचे बजेट हे अत्यंत निराशाजनक आणि हास्यास्पद - यशोमती ठाकूर.राहुल गांधी यांच्यांबरोबर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. मोदी सरकारकडे आता कोणताही नवा विचार उरलेला नाही. देशासमोर अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आहे. याकडे कोणतीही लक्ष देण्यात आलं नाही, असं ते म्हणाले..Budget 2026 Analysis : यंदाचा 'अर्थसंकल्प' मध्यवर्गीय, ज्येष्ठ नागरीक, शेतकरी अन् गुंतवणुकदारांसाठी नेमका कसा?.पुढे बोलताना, “ या अर्थसंकल्पात SC, ST, OBC, EWS आणि अल्पसंख्याक समुदायांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांना दिलासा देतील, अशी कोणतीही गोष्ट या अर्थसंकल्पात नाही”, अशी टीकाही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.