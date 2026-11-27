Lok Sabha Seat Increase : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात डिलिमिटेशन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार लोकसभेच्या जागांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता असून, सदस्यसंख्या जवळपास ८५० पर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे उत्तर भारतातील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व वाढून दक्षिण भारतातील राज्यांचा प्रभाव कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राजकीय प्रतिनिधित्वाचा समतोल कसा राखला जाणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..दरम्यान, संसदेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या टप्प्यात प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर आणि खासगी सदस्यांच्या कामकाजासाठी वेळ दिला जाणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे खासदारांना सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळणार नाही. परिणामी, सरकारच्या उत्तरदायित्वावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे..तसेच, सार्वजनिक महत्त्वाचे प्रश्न आणि मतदारसंघातील समस्या सभागृहात मांडण्याची संधीही खासदारांना मिळणार नाही. यामुळे जनतेच्या प्रश्नांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळण्याची प्रक्रिया मर्यादित होणार आहे. खासदारांना खासगी विधेयके मांडण्याची आणि कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत स्वतंत्रपणे योगदान देण्याची संधीही मिळणार नाही..Delimitation Women Reservation: 131 वी घटनादुरुस्ती काय आहे? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयकाशी नेमका संबंध कसा?.आधीच संसदीय कामकाजात तुलनेने कमी महत्त्व मिळणाऱ्या खासगी सदस्यांच्या कामकाजाला यामुळे आणखी मर्यादा येणार आहेत.संसदेतील सरकारला जाब विचारण्याची प्रक्रिया आणि जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी कमी होत असल्याने या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.