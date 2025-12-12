Union Cabinet meeting decision

Cabinet Decision: जनगणनेसाठी मोठं बजेट मंजूर; ऊर्जा सुधारणा आणि कृषी क्षेत्रात बदल अन्..., केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

2027 Census Budget Approval News: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (१२ डिसेंबर २०२५) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, " २०२७ च्या जनगणनेबाबत निर्णय घेण्यात आला . यासाठी ११,७१८ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले. दुसरे म्हणजे , कोळसा किंवा ऊर्जा क्षेत्रात मोठी सुधारणा लागू करण्यात आली आहे. तिसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे."

